14 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

Surubi-800

Ituzaingó preparada para su XXVIº Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución

@ctesnot 13 noviembre, 2025
imagen-104687-800

El Gobernador inauguró un nuevo CAPS en Virasoro e instó a trabajar en salud desde «la prevención»

@ctesnot 11 noviembre, 2025
imagen-104685-800

Valdés se reunió con directivos de la mega industria maderera AconTimber con miras a su inminente misión comercial a la India

@ctesnot 11 noviembre, 2025

Te pueden interesar

c19f2e80-cda1-eba1-0eba-6d467a5b9e50-800

Fin de semana con recorridos guiados, ferias y competencias de freestyle

@ctesnot 14 noviembre, 2025
Cuarta sesión itinerante 5-800

El Concejo realizó la cuarta sesión itinerante de 2025 en el barrio 17 de Agosto

@ctesnot 14 noviembre, 2025
imagen-104748-800

Pepe Cibrian Campoy retorna a Corrientes con el unipersonal “Marica”

@ctesnot 14 noviembre, 2025
Foto archivo (1)-800

Salud Pública aconseja controles para detectar a tiempo la Diabetes

@ctesnot 14 noviembre, 2025