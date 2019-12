INTEGRACIÓN VECINAL

Vecinos que participaron de distintos cursos y talleres de Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC), junto a niños y niñas que utilizaron las mismas herramientas para la recreación y el esparcimiento, recibieron sus certificados en la Jornada de Cierre de las Actividades realizadas en el año en el Punto Digital San Antonio Este. En el lugar también se descubrió un mural alusivo y se realizó un festival musical con la participación de distintas áreas municipales.

Junto a autoridades municipales, cientos de vecinos de todas las edades participaron de la multitudinaria fiesta de cierre de actividades del Punto Digital San Antonio Este, ubicado por calle Belisario Roldán, entre Mujica Lainez y Horacio Quiroga, del barrio mencionado.

La actividad comenzó con el descubrimiento de un mural alusivo –con el aporte de todos los chicos de la barriada-, siguió con entrega de certificados a vecinos que realizaron cursos y capacitaciones, y terminó con una fiesta popular que incluyó el acercamiento de distintos servicios comunales y la participación de conjuntos musicales.

La jornada sirvió para destacar y difundir las distintas propuestas que llegaron –a través del Punto Digital- a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo impulsado desde la gestión del intendente Eduardo Tassano de brindar todas las herramientas disponibles en materia de Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC).

El acto contó con la presencia del viceintendente Emilio Lanari, quien en la oportunidad destacó que “es muy positivo y provechoso saber que en éste barrio –donde tantas veces vinimos para atender urgencias y demandas- hoy estamos destacando la llegada de tecnología para todas las familias”.

También estuvieron presentes el Secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; el Secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez; y la Subsecretaria de Modernización, Gabriela Gaúna.

Este Punto Digital, que funciona desde fines de septiembre pasado, brindó rápidas y efectivas herramientas a los vecinos. Jóvenes y adultos realizaron cursos de Diseño Gráfico, Alfabetización Digital, Armado de CV y entrevistas laborales, etc. Todas las temáticas de las capacitaciones fueron aportadas por los mismos asistentes quienes manifestaron la necesidad de aprender a utilizar elementos de avanzada para afrontar cuestiones diarias de la vida laboral y social.

Tal lo explicaron las autoridades del centro “muchos utilizaron las herramientas que se les brindó para mejorar su rentabilidad en emprendimientos familiares”.

Además de la actividad de capacitación, el lugar sirvió de esparcimiento para los más pequeños que –al mismo tiempo que los mayores cursaban- accedieron a los juegos digitales, realizaron tareas escolares con las computadoras, y participaron de la presentación de películas (los viernes a la noche).

TRANSFORMANDO LA REALIDAD

“Estamos transformando la realidad del barrio, y aunque sabemos que nos falta mucho, también estamos convencidos que la capacitación y el acceso a éstas herramientas nos permite consolidar un camino a futuro para mejorar nuestra sociedad”, expresó el viceintendente Lanari, al entregar los certificados a quienes terminaron los cursos específicos.

“Les pido a los que realizaron los cursos que vayan a sus casas y comenten lo que hicieron con familiares, amigos y vecinos, para que esta actividad llegue a muchos otros. Ese es uno de los objetivos de éste espacio”, dijo.

Hugo Calvano subrayó que “está claro que acá hay personas que aprovecharon la oportunidad que se les brindó, y eso es un logro conjunto. Para nosotros es un orgullo generar oportunidades y más si todos alcanzan los objetivos propuestos como lo hicieron ustedes”

UN MURAL INTEGRADOR

Las autoridades municipales descubrieron un mural diseñado por personal del centro y que contó con el aporte de todos los chicos quienes pintaron sus manos como prueba material de integración y participación.

UN FUTURO PARA TODOS

“Me trajo una nieta, y si bien al principio tenía temor y un poco de vergüenza me fui dando cuenta que la actividad era muy buena y aprovechable. No pensé que podía hacer tantas cosas con una computadora. Hice todos los cursos, y utilizo mucho lo aprendido para el negocio familiar que tengo”, contó Martín Quiróz.

Similar historia es la de Adriana Escobar: “conocía internet por el teléfono, porque en nuestra época la computadora en la escuela no existía. Me sirve y mucho todo lo aprendido, y además no tengo que estar pidiendo a mis hijos que me ayuden con los trámites”.

FIESTA VECINAL

La jornada terminó con una fiesta que incluyó bailes, actuación de grupos musicales, la presentación de un pesebre viviente y un brindis vecinal con choripanes y gaseosas.

En el predio del CIC Papa Francisco se instalaron distintas áreas municipales (Salud, Tránsito y Seguridad Vial, Deportes, entre otros) que brindaron asistencia y asesoramiento a los vecinos que se acercaron al lugar.

El stand de salud aportó atención médica elemental (control de presión, peso y talla, etc), y los chicos pudieron participar de juegos deportivos y recreativos con profesores especializados.