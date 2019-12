APOYO PERMANENTE AL SECTOR

El gobernador Gustavo Valdés entregó este viernes un torno y accesorios a la Asociación de Artesanos de la Plaza Cabral. El moderno aparato fue traído de China y brindará mejores terminaciones en las obras de los productores.

Durante el acto, realizado en el Salón Verde de Casa de Gobierno, Valdés entregó la carpeta con la documentación correspondiente al presidente de la Asociación, Eliseo Acosta quien muy contento declaró que el Gobierno siempre acompaña a los artesanos y está agradecido por eso.

“Cuando viajamos a China vi esta máquina y sus increíbles prestaciones, me acordé de nuestros artesanos y supe que debían tenerla”, dijo Valdés, esperando que el torno sea de provecho y ayude a mejorar lo que hacen. “Este es un presente para todos ustedes, para que cada día se sientan acompañados por la Provincia”.

Declaraciones a periodistas

En declaraciones posteriores a la prensa, el gobernador se refirió al paquete de medidas económicas y sociales que hace unas horas había aprobado la Cámara de Diputados nacional, diciendo que en general concuerda con lo que establece, pero no en cuanto a las retenciones al campo y los cambios en jubilaciones. “Eso es en el aspecto nacional, mientras tanto acá generamos un bono de $6000 para activos y pasivos con el fin de que pueden tener más ingresos”.

Opinó también que no estuvo de acuerdo con la posibilidad de no dar quórum en la sesión, algo que había propuesto el bloque de Cambiemos: “No podemos impedir que asuman legisladores que fueron puesto ahí por voluntad popular, así funciona la democracia. Después en los debates uno podrá disentir o no con las ideas de otros”.

Sobre su reunión con el presidente Alberto Fernández, comentó que fue una oportunidad de dialogar cuestiones de desarrollo y crecimiento y que fue un buen inicio de relaciones. Por último, expresó su satisfacción por la aprobación del presupuesto provincial para 2020: “esto nos da previsibilidad para tener una provincia ordenada”.