ACTO DE ASUNCION DEL FLAMANTE FUNCIONARIO

El ingeniero agrónomo ocupa desde hoy el lugar de su antecesor, Jorge Vara, ahora diputado nacional. Llega con una fuerte impronta de trabajo en el sector privado. Tras ponerlo en funciones, el gobernador le deseó éxitos en la tarea a cumplir al frente de una cartera estratégica, abrazando a cada uno de los sectores productivos.

En un acto desarrollado este mediodía en el Salón Amarillo, el gobernador Gustavo Valdés puso en funciones al ingeniero agrónomo Claudio Anselmo como nuevo ministro de Producción de la provincia de Corrientes, en reemplazo del saliente Jorge Vara, que asumió como diputado nacional y que durante una década estuvo a cargo de dicha cartera.

El mandatario tomó juramento de ley al flamante funcionario, que de esa manera asumió formalmente al frente de la estratégica área de gobierno.

Anselmo nacido el 8 de agosto de 1959, es ingeniero agrónomo y venía desempeñándose como gerente de la Producción en el establecimiento yerbatero y tealero Las Marías en gobernador Virasoro.

Profesional, de 60 años, estudió Ingeniería en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) donde asistió desde 1979 hasta recibirse en 1983, cursó el nivel medio en el Instituto Monseñor Nicolás Esandi perteneciente a la obra salesiana de Bernal (Buenos Aires) de donde Anselmo es oriundo.

Además de Valdés, asistieron al acto, el vicegobernador, Gustavo Canteros, el vicepresidente primero del Senado, David Dos Santos, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Eduardo Vischi, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores y administradores de entes autárquicos, funcionarios del poder judicial, legisladores provinciales y nacionales, intendentes de localidades del interior, autoridades policiales, comunales y concejales, directores de organismos del estado provinciales, representantes del INTA, del sector agropecuario, de sociedades rurales, del Consejo Profesional de Ingenieros agrónomos, de la Asociación Forestal Argentina y público en general.

La escribana mayor de Gobierno, María Cristina Vallejos Gil de Lotero fiscalizó el acto, en donde, como indica el protocolo, se leyó el respectivo decreto de designación en el cargo al nuevo ministro Claudio Anselmo, firmado por Valdés y refrendado por el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo.

Posteriormente se dio lectura al acta correspondiente, tras lo cual, el gobernador Valdés expresó algunos conceptos.

“Uno de los pilares fundamentales que habíamos trazado como Gobierno de Corrientes fue desarrollarnos, crecer, y todo el esfuerzo de nuestra provincia, de nuestros legisladores, de nuestra gente, está puesto con empeño para poder lograrlo”, dijo a modo de introducción el gobernador.

Continuando, Valdés sostuvo que “el cargo de ministro de la Producción es central para esta gestión, no le podemos errar ni siquiera un milímetro y tenemos que trabajar con corrección, con ahínco, con fuerza, abrazando a cada uno de los sectores productivos de Corrientes”.

Luego, consideró que “tenemos mucho éxito en la ganadería y necesitamos tener mucho éxito en la forestación, como en cada uno de los rubros productivos que tiene nuestra provincia: como el té, la yerba, la miel, y como tantos otros que necesitamos seguir desarrollando, o los que son más complejos”. “Tenemos que proyectarlo en el tiempo, en los próximos 20 años”, añadió el Mandatario.

En este sentido, el jefe de estado correntino manifestó que “para lograr esto, estamos encomendando el cargo a un hombre que tiene una vasta experiencia en el rubro”, señalando al flamante funcionario provincial.

“Esperemos que tengas éxito, en vos confiamos. Bienvenido, ingeniero Claudio Anselmo, a trabajar juntos para construir el futuro de los correntinos”, expresó Valdés, de manera receptiva, a la vez que deseó a todos los presentes “una Feliz Navidad y Año Nuevo”.

Anselmo, ante un gran desafío

“Es un honor y a la vez un desafío importante la función que me encomendó el gobernador Gustavo Valdès, no tengo experiencia en el sector público, provengo del privado y si bien no nací en Corrientes, estoy radicado hace muchísimos años en esta provincia a la que estoy profundamente agradecido”, manifestó en declaraciones a la prensa Anselmo, una vez finalizado el acto en el Salón Amarillo.

Para el flamante ministro, sus ideas son bien claras: “Vengo a aportar mi grano de arena al desarrollo productivo de la provincia, que tiene un gran potencial y con el apoyo del gobernador y de toda la gente del ministerio, estamos seguros que podemos hacer una buena gestión”.

Como hombre de vasta experiencia, Anselmo comentó que le ha tocado participar en su actividad privada en los sectores forestales, ganaderos, al igual en que el yerbatero y del té y al respecto precisó que “vamos a trabajar con todos los sectores productivos de Corrientes, sin exclusiones”.

Asimismo, una de las misiones que llevará adelante Anselmo será lograr un trabajo codo a codo con el ministerio de Agricultura de la Nación, expresando su convencimiento que la única salida que tiene la Argentina para crecer es “produciendo y exportando más”.

Al ser consultado por los medios, ratificó la continuidad de las Mesas Forestales y Ganaderas y dijo que buscará extenderlas a otras mesas que abarquen a los seis sectores estratégicos de nuestra producción. “La idea es definir una mesa para cada sector, donde todas las entidades y los actores tengan plena participación”, sostuvo.

Para concluir hizo un llamado al “diálogo constructivo y al trabajo con todos los sectores productivos de la provincia”.