LA HISTÓRICA AGRUPACIÓN SE PREPARA PARA LA EDICIÓN 2020

En el barrio Laguna Seca, el intendente disfrutó de una charla con integrantes de la comparsa, con quienes se mantuvo un cálido encuentro y aprendió cómo es el proceso de elaboración de las tradicionales máscaras. “Estos lugares son ‘la cocina’ de los carnavales, el espíritu puro. Queremos que los vecinos y los turistas sepan cómo se hace el Carnaval Barrial a lo largo y ancho de toda la ciudad, en las casas de familia, en los garajes”, aseguró.

De cara a los Carnavales Barriales, que iniciarán el martes 28 en el Bañado Norte, el intendente Eduardo Tassano compartió un grato momento con integrantes de la comparsa Los Osos, quienes se preparan para una nueva edición de los corsos.

El intendente estuvo en “La Cueva de los Osos”, como denominan al taller donde construyen las máscaras y los trajes, que funciona en el barrio Laguna Seca, en la casa de la histórica Bety Ruiz Díaz, “Mamá Osa”, quien hace más de 50 años que integra la agrupación.

Con un fresco jugo ante el contundente calor y comiendo chipacueritos, Tassano compartió la tarde de este jueves con la presidenta de Los Osos, Natalia Pavón; Bety y un grupo de mujeres que trabajan sin pausa en la confección de las máscaras. En la ocasión, le mostraron al intendente cómo es el proceso de elaboración in situ, al tiempo que adelantaron algunas de las alternativas en las que avanzan para este año.

“Esta es una tradición que la hacemos desde que empezamos la gestión: nos acercamos a visitar los lugares en los cuales trabajan las comparsas y agrupaciones barriales”, sostuvo Tassano, quien automáticamente recordó que este tipo de acciones se produce “en consonancia con lo que decimos siempre, que el carnaval correntino es política de Estado, y en ese sentido, hemos apoyado mucho y potenciado el Carnaval Barrial, a sus 38 agrupaciones”.

“Las recorridas las iniciamos este año con un grupo muy tradicional del carnaval correntino: la comparsa humorística Los Osos, que ya tienen casi 60 años. Estuvimos con ‘las osas más grandes’ y ‘las ositas’ en los talleres donde confeccionan las particulares máscaras y están terminando de hacer los trajes”, expuso el intendente, contento por lo vivido. “Estos lugares significan ‘la cocina’ de los carnavales. Esto es el espíritu puro. Venimos acá porque queremos que los vecinos y los turistas sepan cómo se hace el Carnaval Barrial a lo largo y ancho de toda la ciudad, en las casas de familia, en los garajes”, afirmó.

En el marco de la visita, hizo hincapié en la permanente búsqueda de que Corrientes se constituya como una ciudad turística y de eventos, para lo cual se trabaja a través de la gestión municipal que encabeza, siempre de forma mancomunada con el Gobierno provincial: “El Carnaval Barrial sigue en ascenso y es una de las opciones turísticas fuertes que tenemos en Corrientes en temporada de verano. El carnaval barrial es una joya”, subrayó Tassano, quien a su vez consideró que “en estos dos años hemos progresado muchísimo”.

“HASTA QUE DIOS ME DÉ VIDA VOY A ENTRAR EN LOS OSOS”

Bety Ruiz Díaz, conocida por todos como “Mamá Osa”, es una mujer de 70 años que pasó la mayor parte de su vida en Los Osos. “Hace 50 años que estoy. Tengo 70 y hasta que Dios me dé vida voy a entrar en Los Osos”, dijo.

“Nos estamos preparando con mucho esfuerzo y sacrificio. Yo me inicié cuando comenzaron Los Osos, cuando eran Los Osos Marrones”, recordó la mujer. “La comparsa se inició en el barrio San Martín, en la calle Madariaga, entre La Rioja y Salta. Comenzamos en el barrio San Martín, seguimos en el Villa Raquel y ahora estamos en Laguna Seca, pero siempre trabajando con mucho ahínco para superarnos cada día más”, aseguró.

En todo momento, Bety transmitió el optimismo y la ansiedad que la envuelven ante cada edición de los Carnavales Barriales. “Nos estamos preparando con mucho esfuerzo, alegría y ganas. No veo las horas de estar bailando”, manifestó.

“A Los Osos los llevamos en el corazón; esto se transmite de generación en generación, de barrio en barrio”, resaltó ‘Mamá Osa’. “Nosotros vamos a arrasar con todo, tenemos muchas ganas de bailar. El asunto es divertirnos y que cada año sea mejor”, finalizó.

“CUANDO LLEGA EL DÍA DEL CORSO, TODO ES RISA Y FELICIDAD”

Al igual que Bety, la presidenta de la agrupación, Natalia Pavón, también se mostró contenta por la presencia de Tassano en el taller: “Es bueno que venga el intendente. Él vio todo el sacrificio y el trabajo que se le pone a esto”, dijo.

“Es un trabajo y un dolor de cabeza, pero cuando llega el día del corso, te olvidás de todo”, contrastó Natalia. “Todo es risa y felicidad, te olvidaste de todo el laburo que venías haciendo”, afirmó al respecto.

En ese sentido, la dirigente de Los Osos hizo referencia al optimismo que tiene cada uno de los integrantes de la agrupación ante la realización de los carnavales, y cómo eso hasta les cambia el ánimo en el día a día. “En el corso no le duele nada a nadie, no hay dolores. Hay abuelas que durante todo el año se van al médico, pero en enero y febrero no les conocen”, bromeó.

“Este año representamos a ‘Los Osos Superhéroes y Villanos’. Esto a todos los chicos les gusta. Va a estar lindo, va a ser divertido; vino mucha gente y les gustó la idea”, expuso Natalia. “Superman va a encabezar porque es el primer superhéroe; será el portaestandarte”, anticipó.

Finalmente, se dirigió a los vecinos y turistas, a quienes los instó a que formen parte de los corsos: “Invitamos a todos que vengan a los Carnavales Barriales. Si tienen algún problemita, con esto se le va a ir todo”, afirmó. “He conocido mucha gente que me agradeció porque le insistí en ingresar en la comparsa, y me dijo que se rió, se divirtió y se olvidó de todo. “Es muy lindo, no se van a arrepentir”, aseguró.