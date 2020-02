VISITA ESTELAR EN EL NOLO ALÍAS

Convocada por la organización del Carnaval de Corrientes 2020, Nicole Neuman desfiló este sábado con la comparsa Sapucay y por lo que vivió desde adentro en el corsódromo Nolo Alías, aseguró que “no cabe dudas” el título de “capital nacional” para la mayor fiesta carnestolenda de la provincia. “Está toda la familia y es muy emocionante”, señaló la modelo que actualmente está en la televisión nacional.

Pasadas las 22:30 y sobre una de las carrozas de Sapucay, Nicole brindó su simpatía y elegancia a todos los correntinos y visitantes que este sábado disfrutaron de la segunda noche de desfiles en el corsódromo provincial Nolo Alías.

“Vine a mirar desde el palco y no me esperaba desfilar”, reconoció la modelo, porque “tengo ahora un problema en la rodilla”, según aclaró a la prensa. Y dejó entrever que se quedó con ganas de más: “Hubiese sambado que me encanta, de todos modos igual es una sensación muy linda estar ahí arriba de semejante carroza”, según dijo tras desfilar.

Al concluir su paso por la calzada del Nolo Alías, la modelo fue a los palcos oficiales del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Corrientes, saludó al gobernador Gustavo Valdés y al intendente Eduardo Tassano, observó parte de la comparsa siguiente (Samba Show), atendió la requisitoria de los periodistas y se fotografió con simpatizantes.

“La gente aquí me recibió muy bien y la verdad que es muy lindo ver el carnaval desde adentro”, afirmó y aclaró que “el lunes a la mañana tengo que estar trabajando a la mañana en Canal 13, como lo hago de lunes a viernes (en Buenos Aires), por lo que lamento no poder quedarme mucho tiempo más”, afirmó, indicando que le gusta disfrutar de las playas y la fauna que ofrece la provincia de Corrientes como atractivos turísticos.

Y sostuvo: “En otra oportunidad volveré a venir, aunque sea un fin de semana más largo. Me encantaría volver el próximo año a este carnaval, ya con la rodilla bien y esa va a ser mi revancha”.

“Los invito a vivir esta gran experiencia”, continuó Nicole mirando a cámara para quienes todavía no conocen el carnaval de Corrientes. Y contó que, minutos previos, “estuve en los galpones (de las comparsas) y es increíble la cantidad de gente y trabajo que hay detrás de todo esto”, destacando “la logística, el armado de carrozas y trajes, que son espectaculares”.

“Veo chicas y chicos de todas las edades, está toda la familia, es muy emocionante y está muy lindo para vivirlo en carne propia”, expresó. Y “viendo todo esto, no me cabe dudas que Corrientes es la capital nacional del carnaval”, aseguró la modelo convocada por AKE Music, como estrategia promocional.