ENFERMEDADES VECTORIALES

El titular de Salud Pública dijo que el compromiso ciudadano es fundamental, más allá de las acciones del estado. Desde la cartera sanitaria provincial se insiste en la importancia de la prevención, eliminando los recipientes con agua que puedan servir como criaderos de mosquitos y usando repelente, además de realizar la consulta al médico ante la aparición de síntomas.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se refirió hoy a la situación del Dengue y, en este contexto, remarcó que el compromiso ciudadano en la lucha contra esa enfermedad es fundamental, más allá de las acciones del estado.

Las declaraciones del titular de Salud Pública fueron en el marco de la entrega de ambulancias que se concretó este martes en la Casa de Gobierno.

El ministro detalló que el equipo de Salud Pública trabaja “fuerte en terreno todos los días, realizando charlas informativas con la comunidad, controles vectoriales y coordinando descacharrados con los municipios”.

No obstante a los trabajos del estado, a través de la cartera sanitaria, Cardozo dijo que “la actitud ciudadana es fundamental para combatir el dengue, por eso llamamos a la población a sumarse, a revisar sus patios, eliminando los posibles criaderos de mosquitos” y remarcó: “Sin criaderos, no hay huevos, por lo que es simple, no hay Dengue”.

Por otra parte, dijo: “Hay que reforzar el mensaje, instamos a la comunidad a analizar, repensar, si van a viajar los lugares donde hay casos”.

Desde la cartera se insiste en la importancia de la prevención, instando a la población a eliminar los recipientes con agua que puedan servir como criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue, y al uso de repelente, además de realizar la consulta al médico ante la aparición de síntomas.

Los trabajos se realizan de forma articulada entre Salud Pública, los municipios, como en el caso de la Capital, y el equipo de Coordinación de Vectores de la Nación.

Dengue

Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras. Presenta tres fases: febril; critica (donde se pueden presentar las mayores complicaciones) y recuperación.

El modo de transmisión es por la picadura de mosquitos urbanos infectantes, principalmente Aedes aegypti. Las medidas preventivas se centran en la educación a la población sobre el modo de transmisión, la protección individual con repelentes y la eliminación de criaderos.

La población de Corrientes por el antecedente de haber tenido Dengue en ciclos epidémicos anteriores, puede desarrollar formas graves al introducirse otro serotipo de Dengue, por ello se insístete en las acciones de prevención.

Plan Provincial de Lucha contra el Dengue 2020

Ante la alta incidencia de casos de Dengue en países limítrofes, donde se detectó la circulación de un nuevo serotipo: el DEN 4, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, lleva adelante una fuerte política basada en acciones de control, vigilancia y prevención de las enfermedades vectoriales. El titular de la cartera sanitaria Ricardo Cardozo, presentó el 16 de diciembre en el Salón Verde el Plan Provincial de Lucha Contra el Dengue 2020.

En este contexto, continúan las acciones multidisciplinarias e interministeriales, para la implementación de tareas de control y vigilancia. Participan además de Municipios, distintas instituciones como Bomberos Voluntarios.