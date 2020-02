Una investigación de la UNNE actualizó la identificación de niveles de arsénicos en agua de provisión pública de la provincia de Chaco y destacó avances en accesibilidad al agua segura. La información actualizada, por regiones, se considera imprescindible para la definición de acciones prioritarias y además será la base de un nuevo estudio sobre la influencia de la presencia de arsénico en agua en las actividades productivas.

El problema del hidroarsenicismo de origen geológico-sedimentario afecta a varias provincias en Argentina, principalmente en zonas rurales carentes de redes de distribución de agua potable.

La provincia del Chaco es una de las provincias con mayor proporción territorial y población expuestas a la presencia de arsénico en agua.

La Facultad de Ingeniería de la UNNE, en articulación con organismos gubernamentales competentes y otras instituciones, durante estos últimos 10 años viene trabajando en proyectos referentes a la temática del consumo de agua segura y en particular del problema de arsénico en agua.

Gracias a tales iniciativas, se logró desarrollar estudios básicos para la adecuación de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua, de toxicidad de arsénico en aguas y matrices biológicas en la Provincia del Chaco, y demás acciones para el estudio del agua de consumo y la producción primaria.

En esa línea, un trabajo recientemente finalizado en el Departamento de Físico Química de la Facultad de Ingeniería, integrado por un equipo multidisciplinario, logró actualizar el “Mapa del Arsénico” de la provincia de Chaco, mediante la identificación de niveles de Arsénico (As) históricos y actuales en aguas de abasto público en la Provincia del Chaco, con datos agrupados por regiones provinciales.

Para la actualización de los datos, metodológicamente, en una primera etapa se realizó el relevamiento de la información disponible en los entes oficiales de la Provincia del Chaco.

Posteriormente, se acudió a realizar cerca de 1000 muestreos de agua de fuentes y servicios en 25 localidades del territorio chaqueño.

EL ARSENICO

El principal problema ambiental generado por el arsénico viene dado cuando su concentración es elevada en aguas para riego y para consumo tanto de humanos, como animales que conforman la cadena alimentaria. Cabe destacar que arsénico se encuentra en el ambiente en forma natural y su abundancia se centra en la corteza terrestre, aunque también su presencia se evidencia en aguas naturales.

El consumo de agua con medianas o altas concentraciones de As durante largos períodos se asocia a distintas afecciones de la salud, una de las cuales ha sido denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) caracterizada por presentar lesiones en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas, que se pueden manifestar a lo largo de un periodo variable.

RESULTADOS

Los autores del estudio, e integrantes del grupo de investigaciones de calidad de agua y arsenicismo, José Leandro Basterra, Juan José Corace, Sergio Emilio Roshdestwensky, Sonia Pilar, Hemilce García Sola, Kristel Roshdestwensky y Jorge Forte, del Departamento de Físico – Química, área Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, señalaron que los datos actualizados contribuirán a establecer y actualizar algunas estrategias y planes de acción prioritarios en la problemática del arsénico.

La información generada es de utilidad para la priorización de acciones estructurales y no estructurales en las restantes áreas y/o servicios con aguas que contengan una concentración de As de más de 50 µg/l en el agua de consumo; y para el estudio epidemiológico de asociaciones del As ≤ 50 ug/l con algunos indicadores de salud.

Para los investigadores, del análisis de datos se deriva que es reconocible la existencia de avances concretos en materia de accesibilidad al agua segura, una de las principales estrategias para reducir el arsenicismo producto de la ingesta de agua.

Al respecto, se indica que en los últimos años 58 municipios mejoraron el acceso al agua de red. Específicamente en lo que respecta al Arsénico, la mayoría de la población analizada es atendida en la actualidad con servicios que suministran aguas con As ≤ 50 ug/l (75 % del total con aguas de As ≤ 10 ug/l).

La investigación se llevó a cabo en el marco de un proyecto aprobado por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNNE denominado “Toxicidad de Arsénico en Aguas y Matrices Biológicas en la Provincia del Chaco”.

En base a lo generado en dicho proyecto y como continuidad de la línea de estudio, se puso en marcha la investigación denominada «Influencia de la presencia de arsénico en agua en las economías regionales en la Pampa Húmeda Chaqueña», bajo la dirección del Prof. Juan José Corace y la subdirección del Ing. Quim. Sergio Roshdestwensky.

En la población no ocupacionalmente expuesta a arsénico, en general la principal vía de ingreso del arsénico al organismo es la digestiva, a través del agua y de los alimentos. Por ello, el nuevo proyecto de investigación del Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería de la UNNE apunta a identificar cómo afecta el agua con niveles altos de arsénico en la producción primaria.

Se proyecta, a partir del mapa de arsénico trazado, analizar en economías regionales de la provincia del Chaco qué cantidad de arsénico se traslada a los productos cultivados y también aspectos de cómo impacta en la salud.

El Ing. Roshdestwensky, en representación del grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, expuso recientemente en las Jornadas de Ingeniería del Agua 2019 realizado en la Universidad Castilla La Mancha de Toledo – España sobre la evolución del acceso a la red de agua e implicancias del hidroarsenicismo en la provincia del Chaco.

DATOS DEL ARSÉNICO EN CHACO

De acuerdo a datos de estudios realizados en los últimos años respecto al agua de consumo de la población, se evidencia que, sobre una muestra ampliada de 577.661 habitantes de Chaco, 55% del total provincial, el equivalente al 1% puede considerarse con riesgo arsenical relacionado al consumo de aguas de servicios con As mayor a 50 μg/l.

De ellos, sólo 0,3 % registra consumos actuales de aguas caracterizadas como 50 < μg/l As ≤ 100 (Pampa del Infierno, Laguna Lobo), y 0,7 % registra consumos actuales de aguas con As > 100 μg/l (Taco Pozo, Tres Estacas, Los Frentones, Horquilla, y otras localidades de la zona de influencia).

En la provincia el 99% estaría consumiendo aguas de servicios de mejor calidad, menor a As ≤ 50 μg/l; de los cuales, 0,4 % registra consumos actuales de aguas caracterizadas como: 30 < μg/l As ≤ 50; un 23 % registra consumos actuales de aguas caracterizadas como 10 < μg/l As ≤ 30; y el 75,6 % registran consumos actuales de aguas con As ≤ 10 μg/l.