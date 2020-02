PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE

El operativo ambiental se cumplirá este jueves en la zona comprendida por la avenida Raúl Alfonsín, las calles Juan José Castelli, Resoagli, y la avenida Independencia. Los vecinos deberán depositar a partir de las 14.30 en las esquinas del sector cualquier tipo de elemento en desuso que pueda ser reservorio de larvas del vector que transmite el dengue y otras enfermedades vectoriales.

En el marco del programa de descacharrado, y reforzando el accionar preventivo que la Municipalidad y el Gobierno Provincial encaran conjuntamente contra el dengue, y otros tipos de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, se realizará este jueves tareas de descacharrado en el barrio Celia.

El accionar se llevará adelante en el perímetro comprendido por la avenida Raúl Alfonsín, las calles Juan José Castelli, Resoagli, y la avenida Independencia. A partir de las 14.30, los vecinos del sector podrán sacar a las esquinas todos aquellos elementos en desuso que se encuentren en sus patios y puedan acumular agua, al constituir potenciales focos de reproducción del mosquito vector.

El operativo estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, cuyo titular, Javier Rodríguez, instó a los vecinos del sector “a que saquen este jueves a la vía pública todos aquellos objetos en desuso, como cubiertas, recipientes y cualquier otro elemento que puedan ser reservorios de larvas del mosquito transmisor del dengue”.

“Actuando responsablemente no solo colaboran con el accionar municipal, sino que benefician a su comunidad, y a ellos mismos, porque les estamos brindando la posibilidad de desprenderse gratuitamente de objetos que ya no les sirven, contribuyendo a la conciencia ambiental y previniendo esta enfermedad vectorial que preocupa a toda la región, ya que sin mosquito no hay dengue”, afirmó Rodríguez.

El funcionario señaló que “en horas de la mañana de este jueves, promotores ambientales del municipio recorrerán los diferentes domicilios para informar a los vecinos acerca del operativo de descacharrado que se cumplirá después del mediodía, concientizándolos sobre la importancia de tener limpios sus patios”.

Rodríguez aclaró que “en el caso de que la vivienda esté habitada sólo por adultos mayores, y no puedan trasladar sus cacharros a la esquina, podrán dejarlo frente a sus domicilios, para que el personal municipal pase a retirarlo”.

Cabe recordar que la Municipalidad, a través de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como de Desarrollo Humano, viene trabajando articuladamente con el ministerio de Salud Pública de la Provincia, en tareas de concientización y prevención con el objetivo de evitar la presencia de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y Zika.