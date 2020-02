ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Se inició un plan integral de arreglo y puesta a punto en el corredor de la calle Córdoba con muy buenos resultados. Personas con problemas de movilidad, disminuidos visuales, madres y padres con niños pequeños y adultos mayores; los principales beneficiarios de esta iniciativa.

Uno de los ejes principales que tiene el Municipio es el de conformar una ciudad amigable y accesible para todos los vecinos de la capital correntina. Es por ello que al inicio de la gestión se conformó una Comisión de Accesibilidad Universal cuya primera función fue el estudio del estado en el que se encuentran las veredas de la ciudad de Corrientes.

A raíz de este estudio se detectaron las calles de mayor circulación y la calle Córdoba fue una de ellas. Se observó una gran cantidad de peatones que circulan día a día por esta arteria además de la gran cantidad de instituciones que se ubican en la zona.

El Secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano explicó que, “al asumir esta gestión detectamos que uno de los mayores problemas en esta zona de la ciudad –dentro de las cuatro avenidas- es en la que está concentrada toda la actividad comercial, judicial, administrativa, bancaria y en la que además hay un gran déficit de veredas inclusivas y es un reclamo permanente de los vecinos y los miles de capitalinos que circulan por estas calles”.

La normativa actual establece que la vereda es responsabilidad del frentista pero desde el Municipio se implementó un plan sobre la correcta implementación de veredas inclusivas para trabajar de forma conjunta con los vecinos. “También pudimos ver que ni siquiera la normativa estaba adecuada a la accesibilidad universal, la adecuamos de manera tal que cualquier frentistas que quiera hacerlo puede hacerlo de acuerdo a este ejemplo”, completó el Secretario de Coordinación de Gobierno.

“Esto es un primer pasó, una muestra de lo que pretendemos sea la accesibilidad universal en toda la ciudad en materia de circulación en la vía pública. Se empezó por este corredor pero en este 2020 continuaremos y trabajaremos junto al gobierno provincial tras un proyecto más ambicioso que incluya a varias otras zonas de la ciudad”, confió.

A su turno, la directora General de Discapacidad del municipio, Andrea Gómez explicó en que consiste el Plan. “Específicamente lo que se hizo fue la nivelación de cota a cota -de esquina a esquina -de toda la vereda, la colocación de baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual y la ubicación de las rampas de manera que permitan la circulación más segura para personas con discapacidad motriz, personas con capacidad reducida, mamas con carritos o adultos mayores porque la idea es favorecer a toda la ciudadanía”, aseveró.

BENEFICIO PARA TODOS

Jorge Salazar es discapacitado motriz quien padece las secuelas de la poliomielitis. “Veo que las rampas se están arreglando y me parece muy bien. Le pediría a la gente que trate de arreglar sus veredas no solo para mí sino para la gente a la que le cuesta desplazarse y que por favor no estacionen en las rampas porque nos dificulta un pase de calle”, sugirió.

Karina, mamá de Alejo, un niño con parálisis cerebral, exhortó a que la gente entienda que, al tener las veredas en condiciones “nos están ayudando y están cumpliendo con tener una ciudad limpia, linda y en condiciones”. Al mismo tiempo recordó: “ Nosotros venimos acompañando ya hace un tiempo y nos parece muy bien que el gobierno municipal haya tenido esta iniciativa de poder mejorar las veredas y marcar las rampas para que la gente entienda y tome conciencia de que hay que respetar “.

Edith mamá de Fabricio un niño con mielomeningocele (MMC) comentó lo que es transitar teniendo obstáculos como veredas y rampas rotas y autos mal estacionados sobre las rampas. “Yo humildemente les quiero pedir a los frentistas que sean respetuosos con ellos mismos y después con nosotros. Él no puede caminar anda en silla de ruedas (por Fabricio) y cada vez que pedimos que no se estacionen en las rampas nos responden de mala manera”.

Guillermo Amarilla por su parte, disminuido visual a causa de una retinitis pigmentaria, un problema de la visión irreversible y progresivo, indicó que su principal problema son las motos mal estacionadas, las aberturas que se abren hacia afuera y los acondicionadores de aire mal ubicados. Al mencionar a las veredas inclusivas comentó que “contar con veredas con relieves hace que nos ubiquemos y no nos salgamos de esa línea porque marca que la vereda va recta y debemos seguir el relieve, lo que nos facilita notoriamente el paso”, aclaró.