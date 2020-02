EL GOBERNADOR DE CORRIENTES CON SU PAR DE JUJUY

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés recibió este lunes en Casa de Gobierno a su par de Jujuy, Gerardo Morales con el fin de firmar convenios de cooperación mutua para el desarrollo científico y tecnológico del cannabis medicinal, por un lado, y por otro, para mejorar la conectividad entre ambas provincias y promover los destinos turísticos respectivos del Parque Iberá y de la Quebrada de Humahuaca. “El abrazo fraterno entre los pueblo es lo que va a sacar adelante la Nación”, aseguró el mandatario correntino en el acto donde rubricaron los acuerdos y abogó por el “trabajo en conjunto”.

Cerca de las 19,30 se hicieron presentes los mandatarios de ambas provincia para dar comienzo al acto en el Salón Amarillo. El primero fue de colaboración técnica y científica en el marco de la Ley Nacional 27.350, que promueve la investigación médica y científica de la planta de Cannabis y sus derivados. Y el segundo fue de desarrollo y promoción turística de la Quebrada de Humahuaca y del Gran Parque Iberá.

En el comienzo de su alocución el gobernador Valdés, destacó los días vividos por el primer mandatario junto a su señora Cristina Garro en el carnaval de Jujuy cuando resaltó la importancia de la camadería cuando dijo que “necesitamos comenzar a compartir con las distintas provincias sus costumbres, nuestras costumbres y hacerlas propias para así entrelazar esas tradiciones ancestrales” y aprovechamos también para: “Pedirle a la Pachamama que nos dé realmente la mejor de las fertilidades, dando inicio a lo que es la cosecha y esperemos que esta sea una cosecha de amistad y de trabajo en común entre la provincia de jujuy y Corrientes”.

Con respecto a uno de los convenios como es la cosecha de Cannabis, Valdés resaltó que “hay muchas veces que uno toca tabúes y me tocó a mí como diputado nacional tocar el debate de Cannabis medicinal o no o que íbamos a hacer y de cómo íbamos a tratar la problemática de la epilepsia refractaria” y que “es aquella epilepsia que no puede tener cura existen muchos niños que no podían encontrar bajo ningún concepto en la farmacia una solución farmacología tradicional para la cura de esa dolencia y nos tocó el debate en la cámara de diputados”.

“Y teníamos que decidir cuál era el camino y que decidimos darle a la plantación de cannabis, el tratamiento de medicina y que no haya en la Argentina libre plantación de cannabis, sino que esté controlada cien por ciento por el estado argentino” y que “mientras tanto toda la importación de cannabis y su aceite tenía que estar haciéndola el propio estado para distribuir a aquellos que tenían esas dolencias por supuesto y que por supuesto sancionamos la ley” prosiguió.

En ese contexto, destacó la importancia de Jujuy en la implementación cuando resaltó que “desde la sanción de ley distintas provincias fueron avanzando y se fueron adhiriendo pero la mayoría de ellas lo hizo absolutamente nada salvo la provincia de Jujuy y que han encarado el proceso con valentía y coraje” y además de los prejuicios: “Hay que enfrentar a la burocracia y a veces da más miedo a la burocracia que los prejuicios”.

En cuanto a las zonas de posibles plantaciones de cannabis en Corrientes, el Primer mandatario correntino dijo que “nosotros sabedores de que las zonas de cultivos, son principalmente las tabacaleras y es por eso que son un suelo propicio para poder plantar y de esta forma trabajar en base a esta amistad que tenemos con Jujuy” y es por eso que “nosotros queremos hacer un copy page que es lo más inteligente para que nos transfieran la tecnología para hacerlo”.

Por último, acotó que “vamos a comenzar a trabajar en cooperación para seguir el camino que ustedes están abriendo” y que seguramente habrán muchos chicos muchas personas con dolencias que van a estar agradecido” y que “por el desarrollo lo que está teniendo la provincia de Jujuy, vamos a poder tener y producir en la argentina aceite de cannabis para la mejora de muchas dolencias” concluyó.

Gerardo Morales

Al expresarse el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recordó la reciente visita de Valdés en su provincia donde vivieron el carnaval jujeño y el Desentierro del Diablo. También, destacó la participación del mandatario correntino en la comparsa “Chanca Chanca”.

Asimismo, el mandatario jujeño puso de relieve que las visitas se enmarcan en la “coordinación de acciones de gobiernos con las firmas de convenios para trabajar juntos”, y añadió que además se busca “intercambiar saberes científicos y tecnológicos en materia de desarrollo de cannabis con fines medicinales”.

En este contexto, Morales resaltó que “en Jujuy ya dimos algunos pasos hace poco más de 2 años que estamos trabajando”, y subrayó la dificultad de llevar a cabo dicho proyecto porque “aunque casi todas las provincias están adheridas a la ley nacional para trabajar en proyectos de cannabis con fines medicinales, ni el gobierno nacional ni las provincias hemos generado la normativa para la implementación”.

El jefe de Ejecutivo de Jujuy subrayó los logros llevados a cabo en los dos últimos años de su gestión con respecto a la producción de cannabis, como ser la autorización del Ministerio de Salud Pública de la Nación; del ministerio de seguridad con los que se cuenta con 45 destacamentos de la policía que han coordinado con gendarmería nacional en el control de un predio de 35 hectáreas; y la creación de una empresa estatal- sociedad del Estado.

Con respecto a la empresa creada por la provincia de Jujuy -Cannabis Avatara Sociedad del Estado- , el gobernador indicó que “es fundamental ya que todavía no está no está la reglamentación a nivel nacional para autorizar proyectos privados, entonces entendemos que todo lo que se haga tiene que ser de la mano del Estado Provincial”. También, destacó que la organización cuenta con la autorización de los Ministerios Nacionales de Salud y Seguridad, de Aduana, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), el Instituto Nacional de la Semilla y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Al referirse al volumen de producción Morales dijo que “estimamos producir dos veces por año, es decir cada cuatro meses”, y agregó que “esta planta no es como la soja que normalmente hay que rodarla por el agotamiento del suelo, la cannabis es virtuosa porque enriquecer la tierra”.

Jujuy ya cuenta con 12 invernaderos comprados en Israel, y con dos centros de germinación. El primer laboratorio es producido por una empresa cordobesa que en abril habilitará el laboratorio.

Hasta el momento solo se hizo esquemas asociativos con empresas privadas que trajeron tecnología, pero se cuenta con el aporte para el desarrollo comandado por el Gobierno y la empresa Cannabis Sociedad del Estado.

“Tenemos un convenio con el Ministerio de Ciencia de la Nación y el CONICEF (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), la universidad de Jujuy, el Ministerio de Salud de Nación, para proveer aceite al Garrahan”, manifestó Morales.

Por último, el mandatario resaltó la importancia del convenio turístico por el desarrollo de ambas provincias.

Detalles de los Convenios firmados

Primer Convenio: Investigación médica y científica de la planta de Cannabis

Las partes cooperarán mutuamente en el cultivo de cannabis para uso medicinal y/o terapéutico de síndromes, trastornos, enfermedades, y diversas patologías como así también enfermedades degenerativas, y cualquier otra condición de salud existente o futura que se considere conveniente la autoridad de aplicación.

La ley establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Créase el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud.

Los objetivos del programa son: Emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud; promover medidas de concientización dirigidas a la población en general; establecer lineamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad; garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del Cannabis a toda persona que se incorpore al programa, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Segundo Convenio: Promoción turística de la Quebrada de Humahuaca y del Gran Parque Iberá

El convenio se firmó en busca de promover y mejorar la conectividad entre las provincias y el desarrollo del turismo, la cultura en el marco del turismo rural comunitario. Y la colaboración para promoción, custodia, y preservación de los sitios declarados patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO en la Quebrada de Humahuaca y el Qhapac Ñam en Jujuy, y en Corrientes los Esteros del Iberá.

Las partes se comprometieron a coordinar las acciones necesarias para el logro de sus fines, y a colaborar mediante conocimientos logísticos, recursos humanos y equipos para las tareas que se realicen en conjunto para el desarrollo específicos de proyectos.

Presencias

Participaron el Gobernador Gustavo Valdés, junto a su par de Jujuy, Gerardo Morales; las esposas de los mandatarios, Cristina Garro, y Tulia Snopek; la embajadora de Israel, Galit Ronen; el vicegobernador, Gustavo Canteros; los ministros de Turismo, Sebastián Slobayen; de Salud, Ricardo Cardozo; de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; de Educación, Susana Benítez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Justicia, Buenaventura Duarte; de Producción, Claudio Anselmo; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el viceintendente, Emilio Lanari; el senador Provincial, Sergio Flinta; el intendente de Empedrado, José Cheme; el secretario de Deportes de la Provincia; Jorge Terrile; el senador Nacional, Pedro Braillard Poccard; secretarios y subsecretarios Provinciales y municipales, y demás autoridades.

Recepción

Pasadas las 19, Valdés recibió en su despacho oficial a Morales para mantener un diálogo previo al acto de firma de convenios que tuvo lugar luego en el Salón Amarillo. En esta recepción ambos gobernadores estuvieron acompañados por sus respectivas esposas, Cristina Garro y Tulia Snopek, en cuyo encuentro también participó el vicegobernador Gustavo Canteros, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano y la embajadora de Israel, Galit Ronen.

En la oportunidad, hubo un intercambio de presentes, momento en el cual Valdés obsequió, tanto a Morales como a Ronen, un mate artesanal y el libro “El Iberá” editado por el Gobierno provincial. Mientras que Morales hizo lo propio con el mandatario correntino, entregándole un vino característico de Jujuy, proveniente de viñedos cultivados a 3.300 metros sobre el nivel del mar, como así también un libro que cuenta historias de tejedoras jujeñas.

En tanto, Ronen continuó el intercambio de presentes obsequiándole a Valdés el libro “Israel y el judaísmo” de Jorge Luis Borges. Cabe agregar que las esposas de los gobernadores intercambiaron allí atuendos de tejidos artesanales, propios de sus respectivas provincias.