RUMORES DE CANDIDATURA A GOBERNADOR EN 2021

Desde Mercedes, el senador provincial Ricardo Colombi en comunicación con el programa de radio “Cristina 12 PM” por LT7 Corrientes, desmintió los rumores sobre su posible candidatura como Gobernador una vez que finalice el mandato de Gustavo Valdés. También indicó no estar de acuerdo con la idea de suspender las elecciones de medio término, las cuales deberían ser reemplazadas por comicios cada cuatro años.

«Están intentado crear este tipo de discordias. Si alguien se deja llevar por estas cosas, corre por cuenta de ellos. Que se preocupen los alcahuetes de seguir donde están”, manifestó este viernes el senador provincial Ricardo Colombi, ante los rumores como futuro sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

Aseguró que “quiero seguir siendo senador, que no se hagan problema por lo que yo quiero ser. De parte mía, soy un tipo responsable, serio que digo y actúo por mis propios actos y no por terceros. No tengo ningún interés particular como tienen otros. Mi interés es que ECO siga creciendo”.

Con respecto a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani, quien había propuesto que se eliminen en Corrientes las elecciones de medio tiempo y que los comicios se realicen cada cuatro años, el ex Gobernador señaló que “a nivel partido no se habló de ese tema, pero eso no quita que cada uno pueda emitir una opinión”.

“Tienen la total libertad de hablar y opinar de lo que consideran conveniente. Dentro de ECO no tengo conocimiento de que se haya discutido esa cuestión”, agregó Colombi.

Aun así, el Senador provincial marcó postura y dijo que no está de acuerdo en que las elecciones se hagan cada cuatro años “porque atenta con los principios”.

Finalizó la entrevista con un análisis sobre la presidencia de Alberto Fernández, recordando que siempre sostuvo el “doble comando de Alberto y Cristina”.

Y justificó en que “esto se ve reflejado en varias situaciones. El esfuerzo del presidente para tratar de acordar con el FMI y del otro lado un bombazo. El tema de las tarifas que van a subir y después hay retroceso. También con la cuestión del aborto que divide a la sociedad”.