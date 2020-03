UN NUEVO PACTO PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO

En otro tramo de su discurso el Gobernador, puntualizó la característica de su gobierno, poniendo énfasis en destacar que el mismo incluye a todos los sectores, que no hace diferencia política, que avanza hacia un proceso de unión de inclusión amplia, como es dar amplio respaldo a los proyectos que apuntalan la paridad de género. Destacó que el próximo año vence el Plan Estratégico Participativo, que es el que guía las acciones en todos los ámbitos de la vida provincial, por lo que ya se trabaja en nuevo proyecto similar que abarque hasta el 2030.

“Lo dije en la campaña electoral, lo repetí ante esta Asamblea, y trato de que se vea reflejado en la acción cotidiana: quiero que mi gobierno sea un gobierno de unión.

En ese sentido quiero recordarles que el año próximo culmina el Plan Estratégico Participativo 2021 que guía a nuestra provincia desde hace 10 años. Consecuentemente debemos trabajar en lo que denominamos Corrientes2030 que incluye un nuevo Plan Estratégico Participativo y un nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento y el Desarrollo.

Corrientes2030 es una herramienta de planeamiento estratégico participativo a través del cual todos tendremos la posibilidad de repensar el futuro y aportar nuestro granito de arena. Para eso el PEP tiene mecanismos, plazos y metas concretas.

Esto a algunos puede sonarles un tanto abstracto, pero les recuerdo que sin planeamiento estratégico navegaríamos a la deriva. Solo quien tiene un Norte claro puede llegar a buen puerto.

Queremos que Corrientes2030 incluya cuestiones novedosas, que sea un reflejo de los tiempos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que impulsan tanto la Comunidad Internacional como el Gobierno Nacional; el Plan Maestro del Iberá; el Desarrollo de la Red de Parques Industriales; la comunicación digital; y muy especialmente las cuestiones de género.

Paridad de Genero

Del Me Too para acá ya nadie puede dejar de pensar la sociedad de otra forma que no sea de un modo igualitario, con paridad de género, donde todos tengamos los mismos derechos y desterremos para siempre la violencia hacia las mujeres.

El año pasado asistimos por primera vez a un proceso electoral paritario y yo estoy seguro de que esas mujeres que accedieron en forma igualitaria a cargos legislativos van a hacer un aporte sustantivo al Congreso y a la sociedad”.