EN EL MUNDO ESTÁN LAS OPORTUNIDADES

Valdés demostró en su accionar, que es alguien que no admite límites a la hora de buscar oportunidades para Corrientes, así es que puso en marcha un programa inédito en la Provincia. Fue a China y Europa en búsqueda de abrir mercados e intercambiar tecnologías de producción, antes lo había hecho en Estados Unidos en oportunidad de la Asamblea del BID, fueron visitar no de turismo sino de trabajo, y hay resultados de las mismas que ya se plasman en la faz productiva, el mundo cambia día a día, hoy hay una nueva realidad que requiere atención, pero es muy claro que las oportunidades crecen cuando se incrementa la relación con la mayor cantidad de países del planeta.

“Salimos al mundo a buscar oportunidades como nunca antes se había hecho. Ese es un rasgo distintivo de esta gestión. Y déjenme contarles algo de esos viajes: el mundo nos recibió con interés y excelente predisposición.

El primer gran viaje de 2019 fue a China, un país de 1.300 millones de habitantes donde visitamos tres provincias que probablemente la mayoría de los argentinos jamás hayamos escuchado nombrar: Heilongjian, Liaoning y Shandong. Para que tengan una idea, cada una de ellas tiene más habitantes que nuestro país.

Son mercados enormes y cuentan con recursos disponibles para invertir y ayudarnos a crear no sólo más y mejores empleos para los correntinos sino que esas inversiones traerían también nuevos tributos para financiar obras y servicios para toda la comunidad.

Hace poco reinauguramos el frigorífico Tomás Arias, nuestro mayor frigorífico, modernizado mediante el aporte de capitales chinos. Ahora se llama La Muralla China pero esperamos que lejos de ser una muralla sea un puente para recuperar nuestra cuota Hilton y para exportar carnes a Oriente.

También visitamos Letonia donde estuvimos analizando cómo potenciar nuestros puertos, tan importantes en una provincia rodeada de ríos.

Y Finlandia, un país donde son expertos en el negocio de la madera, uno de los de mayor potencialidad en Corrientes. Pero además Finlandia tiene la mejor educación del mundo y si algo nos va a permitir construir un futuro esperanzador es la educación. Tenemos mucho que aprender de los finlandeses.

En línea con este pensamiento tomé la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque entendemos que el conocimiento es la gran llave del futuro. Vamos a trabajar codo a codo con nuestras universidades para fomentar tanto la investigación de base como la creación de conocimiento aplicado a las necesidades de nuestra provincia, para formar recursos humanos, darle valor agregado a nuestra producción y generar nuevos nichos de mercado.

Ya hemos hablado de esto el año pasado. Vivimos en un mundo que está cambiando y nosotros tenemos que acompañar esos cambios para no quedarnos afuera.

Por eso tenemos que repensar la educación. Quiero que este año convoquemos a los mejores especialistas del país y del mundo para que nos ayuden a repensar la educación. Ese será uno de los desafíos que nos vamos a plantear”

El otro punto donde el Estado puede hacer un gran aporte a la radicación de inversiones y la generación de empleo, es la creación de una infraestructura adecuada de caminos, puentes, energía, telecomunicaciones.

No nos sobran los recursos, pero parafraseando a Gandhi les quiero decir: no somos lo suficientemente ricos como para darnos el lujo de no invertir en educación y yo agregaría en infraestructura.

Y les voy a dar un ejemplo. Vivimos en un mundo interconectado, para trabajar, estudiar y divertirnos necesitamos Internet de alta velocidad en todos los puntos de la Provincia. Por eso creamos TelCo la empresa provincial de telecomunicaciones que a través de una red de fibra óptica está llevando el servicio de Internet adonde no llegaba o adonde llegaba mal o caro.

La red de fibra óptica nos permitirá incluir a quienes hoy no disponen del servicio. En este caso, como en muchos otros, estamos trabajando mancomunadamente con los municipios y las empresas privadas de toda la Provincia.

Porque para nosotros Corrientes Somos Todos no es un simple slogan. Corrientes Somos Todos es una política de Estado. No nos importa de qué signo sean los Intendentes, son Intendentes correntinos, representan a vecinos correntinos y solo por eso ya merecen todo nuestro respeto y nuestra colaboración.