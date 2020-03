SE DESTINARÁN $ 50 MILLONES EN LA LOCALIDAD

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles las refacciones de la centenaria escuela N° 17 «José Fermín González» de la ciudad de Bella Vista. Los trabajos allí demandaron unos 5 millones de pesos, pero el Mandatario aseguró que se alista para este año inversiones por 50 millones en obras similares para la localidad. Agregó que será «importante» el presupuesto que el Gobierno provincial destinará este 2020 a infraestructura educativa, destacando en este marco el mejoramiento de 25 escuelas históricas.

Este acto inaugural tuvo lugar pasadas las 14.30 en el histórico edificio ubicado en la calle Buenos Aires, entre 25 de Mayo y San Juan de la ciudad bellavistense. Allí el Gobernador estuvo acompañado por el intendente local, Walter Chávez y autoridades educativas. Dio inicio con la entonación del Himno Nacional Argentino y luego del Himno a Bella Vista, un chamamé de Edgardo «Canario» Beltrán, que por ordenanza municipal las escuelas locales reproducen en los actos. Seguidamente hubo una bendición religiosa a cargo del ministro de eucaristía, Hugo Ramos.

La ceremonia, prosiguió con la entrega de mobiliario escolar, útiles, botiquines y otros elementos para el establecimiento educativo. El Gobernador entregó en la ocasión la documentación respectiva a la directora escolar, Ramona Edith Miérez.

Gustavo Valdés

Al tomar la palabra, Valdés expresó que tras la inversión de $5 millones concretada en el establecimiento, “seguiremos invirtiendo para que el edificio quede en condiciones en esta escuela que tiene mucha historia, con sus 109 años”.

En este contexto, dijo que “las escuelas normales se encuentran en el lugar central de cada pueblo, por lo que vamos a estar refaccionando 25 instituciones centrales a lo largo y ancho de la provincia, ya que son patrimonio cultural de cada ciudad”.

Luego, el titular del Ejecutivo destacó el rol de la mujer, considerando que “nos están pasando por arriba (a los hombres) porque hay más profesionales, tienen más fuerza, tienen que estar en el Congreso y tener la posibilidad de participar en el voto”. “Las mujeres han generado una transformación enorme y este 8 de marzo tenemos que honrarla”, añadió el mismo.

Posteriormente, el Gobernador recordó que “el año antepasado 115 colegios de Corrientes cumplieron 100 años, y 100 instituciones más el año pasado. “Antes, la Educación era de gestión nacional y pasó lamentablemente a manos de las provincias, ya que la Nación también se tiene que involucrar en los distintos niveles educativos”.

Fuerte respaldo a la infraestructura escolar

Continuando con su alocución, Valdés enumeró la intervención de la Provincia en la infraestructura escolar de la ciudad. “Estamos trabajando en la escuela N°17 y listos para inaugurar la 344, que es la ampliación de la escuela Prefectura Naval Argentina, la escuela 21 y su Jardín de infantes, con la refacción y ampliación de 350 metros cuadrados; el JIN 55; seguimos iniciando las obras de la escuela Normal y la escuela 22”, mencionó, sumando que “llevamos adelante en Bella Vista una inversión total de 50 millones de pesos más”.

Finalizando, el Mandatario ratificó que “seguiremos trabajando por la educación pública, que es lo único que nos da la oportunidad de salir adelante”, instando a los padres presentes que trabajen mancomunadamente con los docentes por el bien de la misma.

Walter Chávez

Por su parte, el intendente de Bella Vista, doctor Walter Chávez expresó su satisfacción por participar de este hecho tan significativo para la educación de los bellavistentes y personal también ya que “yo hice sexto y séptimo grado aquí y mis hijos fueron alumnos de esta escuela, una de las mejores instituciones primarias allá por el año 1.988 y hoy me toca esta grata responsabilidad de poder acompañar como intendente porque lo hemos hecho durante todos estos años y ahora con la refacción mayor es decir un edificio centenario se ve beneficiado con una obra más que necesaria por su infraestructura edilicia y que plantea sin duda un futuro muy importante para todos, no solo para que los tenemos responsabilidad de gobierno sino principalmente para el cuerpo docente encabezado por la señora directora.

Continuó señalando que “desde el mes de diciembre hemos estado trabajando preocupados por lo que tiene que ver con la cuestión de las matrículas de las instituciones porque no solo esta institución padece de cierta falta de alumnos aunque parezca triste decirlo es importante destacarlo y esto también dirigido a quienes acompañan a sus hijos, es importante apuntalar el estudio primario, la educación obligatoria teniendo la posibilidad de hacerlo en instituciones de este tipo que aseguran la educación pública y gratuita y por sobre todo de calidad, no porque una escuela tenga muchos años como es esta podemos ver falencias en su forma de dar la clase, de ninguna manera y eso es un criterio personal que yo lo he tenido por eso también mis hijos también han cursado en esta institución”.

Al finalizar indicó que “realmente agradezco al señor gobernador, a la señora ministra, a mi esposa que ha sido insistente también para que la obra se pueda realizar a la vez que manifiesto mi acompañamiento en lo que resta de mi gestión desde el municipio como lo hacemos con cada una de las instituciones de Bella Vista y destaco asimismo una de las características que hoy se pudo apreciar y que es que los alumnos han cantado el himno a Bella Vista y eso se debe a que en la currícula está establecido por ordenanza municipal que el himno se cante en todos los actos, lo que hace que se afiance el sentido de pertenencia a su ciudad”.

Susana Benítez

En tanto, la ministra de Educación, Susana Benitez afirmó en el comienzo de su discurso la dirección del Gobernador cuando expresó que “ha marcado pautas de trabajo para la educación en el discurso inaugural” pero añadió que “más allá de ese discurso quiero dejar subrayado que a pesar de tantas ocupaciones, el señor Gobernador ha planteado una agenda educativa para todos estos días”.

Seguidamente, reveló que “no solo en Capital sino que también en el interior” y esto es: “Importante mostrar cuando la agenda educativa forma parte de la política de estado, no con palabras sino con hechos”.

Además, pidió a los niños que valoren el empeño de las maestras cuando dijo que “desde el mes de febrero ellas ya se encuentran preparando la escuela para que ustedes puedan venir, para darles toda la educación y el amor con el que ellas los reciben”.

Luego, al dirigirse a los padres destacó que “los docentes son de calidad, fíjense que ellos nos están garantizando 180 días de clases y que van a estar abriendo las puertas a sus hijos” y continuó diciéndoles que “sus hijos están unas breves horas del día acá y el resto con ustedes” es por eso que “ustedes son los hacedores de la educación por eso cuando llegan a sus casas hay que continuar la tarea porque esto recién comienza” finalizó.

La directora Ramona Edith Miérez también tomó la palabra y expresó al gobernador y autoridades las gracias por “hacer posible que esto que cobijé desde el comienzo de mi inicio en la institución hoy se haga realidad».

Presencias

Estuvieron presentes también en este acto, la presidente del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela; los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni y de Desarrollo Social, Adán Gaya; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard y otros funcionarios de la cartera educativa; autoridades policiales y municipales, docentes y alumnos.