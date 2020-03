DESARROLLO ELÉCTRICO

En el marco de las obras que lleva adelante la Secretaría de Energía de Corrientes para mejorar el servicio eléctrico de la Provincia, han finalizado las pruebas de puesta en servicio de la Estación Transformadora (ET) Pirayú, primera en 132 kilovoltios para la localidad de Paso de la Patria. La misma incorpora 30 Megawatt de potencia para la villa turística y zona de influencia.

De esta manera se logra la energización en 132 kilovoltios del corredor norte (Ituzaingó – Corrientes), que involucra a las localidades de Itá Ibaté, Yahape, Itatí, Paso de la Patria y zona de influencia, la Secretaría ha concretado tres de las más importantes obras que se han incorporado al sistema interconectado nacional en la región: la ET Pirayú, primera en 132 kilovoltios en la localidad de Paso de la Patria; Cierre Norte, con 128 km de Línea en 132 kilovoltios entre Itá Ibaté y Paso de la Patria, y la ampliación de la ET Itá Ibaté. Además la Línea de Alta Tensión (LAT) Paso de la Patria – Pirayú, con 16 km de Línea en 132 kilovoltios entre la estación transformadora de 500 kilovoltios (TRANSENER) y la ET Pirayú (Paso de la Patria).

Asimismo, también se ejecutó la construcción de dos campos de LAT para conexión a ET Paso de la Patria 500 kV: con la construcción de estos dos campos de LAT, se logró la conexión de la segunda línea que alimenta a la Estación Transformadora Corrientes Este (situada sobre RN N°12 en un predio lindante a la Escuela Eragia), así como la normalización de la conexión de la Línea que alimenta actualmente a esa ET.

La inversión necesaria para estas obras asciende a un total de U$D 65.734.263, con casi U$D 10.000.000 provenientes de fondos provinciales y con la concreción de las mismas se incorporan 52,5 Megawatt de potencia a la zona a través de la nueva ET en Paso de la Patria, y la ampliación de la ET Itá Ibaté, con la posibilidad de conectarse ambas desde Ituzaingó o desde Capital a través de los 138 km de LAT en 132 kV construidos desde Itá Ibaté hasta la Capital.

De esta forma se logra una mejora sustancial en la calidad del suministro eléctrico, disminuyendo drásticamente los cortes, mejorando el nivel de tensión y todo ello, prescindiendo de los generadores diesel, que son reemplazados por energía limpia proveniente de Yacyretá.

Gracias a estas obras también fue posible el reemplazo de los motores diésel utilizados por los productores arroceros para el bombeo de agua, dotando a la actividad de la infraestructura eléctrica necesaria para su desarrollo.

Es importante resaltar que, en las LAT construidas, se previó la incorporación de fibra óptica que se destinará a la red provincial de fibra óptica, lo que permitirá el mejor nivel de conectividad de todas estas localidades.