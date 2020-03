INCLUSIÓN DIGITAL

Son jubilados de Anses a los que recientemente se les entregó la herramienta digital, en el marco del programa Más Simple, suscripto el año pasado entre la Municipalidad y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y que benefició a 5.000 adultos mayores. Las capacitaciones se llevan adelante en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia, y finalizarán la semana que viene.

En el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes se están llevando adelante capacitaciones gratuitas dirigidas a adultos mayores que recibieron recientemente tablets. Estas fueron sorteadas en el marco del programa Más Simple de inclusión digital, que benefició a 5.000 jubilados de Anses que cobran el haber mínimo, gracias a un convenio suscripto el año pasado entre la Comuna y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

María es una de las asistentes a las capacitaciones que dicta la Municipalidad y destacó, “el curso es muy bueno porque estamos aprendiendo muchas cosas, sobre todo el manejo de la Tablet y cómo entrar y utilizar los distintos programas, teniendo en cuenta que nosotros, las personas mayores, estamos un poco alejadas de la tecnología”, opinó.

“Tal vez muchos tenemos en nuestras cosas familiares, hijos o nietos, pero no tienen tanta paciencia para enseñarnos o explicarnos como la que encontramos acá en los profesores o capacitadores. Yo estoy muy conforme con ellos”, manifestó la ex profesora, jubilada nacional.

Por último, consideró que “este es un mundo nuevo que a nosotros los mayores por ahí nos acobarda entrar, pero que necesitamos hacerlo, porque tenemos que tomar conciencia que estamos en una era donde todo se maneja tecnológicamente, entonces no nos podemos quedar atrás, debemos estar al tanto. Yo soy una que me mantuve alejada un tiempo, pero me di cuenta que es necesario, y estos cursos están buenísimo para eso”, expresó María.

La subsecretaria de Modernización de la comuna capitalina, Gabriela Gauna señaló, “estamos llevando adelante la instancia de capacitación al último grupo de abuelos, beneficiarios del programa Más Simple, luego de entregar recientemente las tablets, específicamente a 838 adultos mayores”, señaló La funcionaria mostró su beneplácito por el interés demostrado en las clases por los adultos mayores. “Ver que todos están aprovechando al máximo las clases de capacitación para nosotros es muy gratificante, porque son instancias que consideramos que hay que tener para cerrar de alguna manera este circuito que se inició el año pasado con el programa Más Simple, con la entrega de 5.000 tablets a los adultos mayores de la ciudad”.

“Siempre decimos que como municipio estamos generando muchas mejoras en el funcionamiento de nuestros sistemas y en dar respuesta rápida al vecino a través de la página web o la app municipal, y que ellos tengan esta herramienta nos permite que podamos llegar también a este sector de la sociedad, que son nuestros adultos mayores, que por diferentes razones habían quedado un poco afuera”, agregó Gauna.

Sobre la continuidad de la capacitación a raíz de la problemática por el dengue y el coronavirus, “Gauna aclaró que en este caso en particular estamos hablando de grupos reducidos, y las clases son casi personalizadas, ya que no superan las 8 o 10 personas; sumándole que solo faltan las últimas tres clases, vamos a continuar la semana que viene en el Centro de Jubilados de la Provincia, institución a la que de paso aprovecho para agradecer porque nos han prestado muy gentilmente sus instalaciones”.

CLASES GRATUITAS

Las últimas capacitaciones de uso básico del programa Más Simple se llevarán a cabo el martes 17, de 8 a 10, y los días miércoles 18 y jueves 19, en ambos casos de 9 a 11, siempre en el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia, ubicado en calle La Rioja 652. Los interesados sólo deben acercarse para participar.