POR DISPOSICIÓN DE VALDÉS

En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobernador Gustavo Valdés, para frenar el avance del Dengue y evitar la llegada de casos de Coronavirus a Corrientes, los comedores que dependen del Gobierno provincial continúan funcionando para garantizar la alimentación de las personas que asisten a los mismos, pero a través del sistema de vianda. Además, desde este lunes se empezó a entregar en estos lugares alcohol en gel y repelentes, para resguardar así la salud de los trabajadores de los comedores y de las familias que asisten diariamente.

“De acuerdo al Decreto del Gobernador, nosotros utilizamos una metodología que es el sistema de vianda, tanto para comida como para refrigerio, que es la merienda”, manifestó el director de Seguridad Alimentaria de la Provincia, Lucas Carballo. A lo que agregó que “en ambos casos, la gente va con su táper y retira su porción, ya que no se puede comer en el lugar”, acción que se implementa desde este viernes.

También contó que desde este lunes “se empezó y se va a continuar con la entrega de alcohol en gel y repelente para todos los comedores, para que los cocineros y los encargados cuenten con estos elementos indispensables de trabajo para cuidarse y resguardar la seguridad y salubridad de las familias correntinas que asisten diariamente”.

En la ciudad Capital funcionan 85 comedores del Gobierno de Corrientes, más 50 merenderos, 30 comedores de organizaciones sociales y otros 30 de la Asociación Civil de Ladrilleros. Mientras que a nivel provincial se asiste a 65 municipios con recursos para la instalación de comedores.

Carballo aseguró que “por día estamos repartiendo cerca de 25 mil viandas en la ciudad de Corrientes y más de 15 mil raciones en el interior”.

Asimismo aclaró que “con respecto a los comedores solidarios, como nosotros no tenemos la gobernabilidad con ellos, no podemos tener el control o la disposición de ordenar que lo hagan a través del sistema de viandas, pero si sugerimos que se adhieran a la medida”. De esta manera explicó que “son aquellos comedores que funcionan con donaciones y quienes también reciben ayuda del Estado, pero al no estar dentro de los oficiales, no podemos exigirles”.