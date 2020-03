ANTE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El Comité de Emergencia reiteró la obligación de la comunidad de cumplir con lo establecido por el protocolo de control y aislamiento sanitario, lo cual determina que todas las personas que están en su domicilio porque poseen confirmación médica de haber contraído COVID-19, han tenido contacto estrecho con un caso positivo, o están esperando diagnóstico definitivo, al igual que las personas que ingresan a la provincia provenientes de países con riesgo de circulación viral, deben MANTENER AISLAMIENTO ESTRICTO HASTA EL ALTA MÉDICA.

Esto implica seguir cada una de las siguientes recomendaciones:

-No deben salir del domicilio, no recibir visitas, no debe haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma vivienda.

-Siempre deben permanecer en una habitación individual, evitando transitar por zonas comunes de la casa.

-No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 2 metros).

-Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.

-Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).

-No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso.

-Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.

-Ventilar adecuadamente los ambientes.

-Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente). Lavar con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litro de agua.

-No debe viajar.

-Se recuerda que también se transmite por materia fecal, por lo que es fundamental el lavado de manos.

*Teléfonos útiles: para denunciar incumplimientos de cuarentena: 911 Capital – 101 Interior.

Si regresó de viaje o tiene síntomas: celular: 03794895124 / fijo: 03794974811