GOBIERNO Y OPOSICION UNEN ESFUERZOS ANTE LA CRISIS SANITARIA

En su mensaje, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a rajatablas el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como forma de combatir la pandemia del Coronavirus. Pidió además no bajar la guardia ante la amenaza del dengue. Acompañado por legisladores nacionales y provinciales de la oposición, anunció medidas sociales y adelantó que el lunes, previa reunión con productores, comerciantes y cámaras empresariales, dará a conocer las de carácter económico.

El gobernador Gustavo Valdés, junto a su gabinete y con la presencia de legisladores provinciales y nacionales, entre ellos de la oposición, ofreció esta mañana una conferencia de prensa, luego del anuncio de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

La misma se desarrolló en el Salón Amarillo, ocasión en la cual el titular del ejecutivo provincial insistió en la necesidad que los correntinos se queden en sus casas para evitar la propagación del COVID-19, a la vez que en este contexto de emergencia sanitaria, anunció una serie de medidas de carácter social, que serán acompañadas el lunes por las de orden económico.

Valdés fue acompañado por el vicegobernador, Gustavo Canteros; el vicepresidente de la Cámara de Senadores, David Dos Santos; el intendent capitalino, Eduardo Tassano, ministros, secretarios y subsecretarios de la Provincia, el fiscal de Estado, Víctor Ojeda, legisladores nacionales y provinciales, además de autoridades de distintas reparticiones del estado.

“Como todos sabemos, estamos atravesando una crisis a nivel mundial, que es la del coronavirus. Es una enfermedad grave porque todavía no hay una vacuna, las personas no tenemos los anticuerpos necesarios, por lo tanto se contagia fácilmente. Debemos entender que estamos en guerra y la única forma de cuidarnos es quedarnos en nuestras casas”, comenzó diciendo el gobernador, a lo que añadió: “Estamos trabajando juntos, porque Corrientes somos todos. Agradezco a quienes integran el sistema de salud, a los miembros de partidos políticos, fuerzas de seguridad, intendentes y concejales. No hay nadie que se haya negado cuando les pedimos ayuda”.

Medidas ante la situación

“Vamos a tener una atención muy especial hacia los sectores sociales, malloneros, ladrilleros y organizaciones en general, trabajando juntos para ir paliando cada una de las situaciones en el transcurso de esta crisis”, anunció el titular del Ejecutivo.

Respecto a las medidas sociales, el jefe de estado correntino se refirió inicialmente a los beneficiarios de los tickets Sapucay, por los cuales, a aquellas 20mil personas que no tienen ningún otro tipo de beneficio, se les depositará $3mil, y al resto, que sí los tienen, y suman 40mil ciudadanos, se les aportará $1500.

En cuanto a las tarjetas Mbareté, (34mil beneficiarios), se depositará $1mil, y a las Mamá Mbareté, que suman a 7500 mujeres embarazadas, $3mil.

En relación al transporte público, el Gobernador sostuvo que “vamos a seguir asistiéndolos, tanto a los urbanos como a los de larga distancia, y a los privados que estén registrados ante los Municipios (taxis, remises, utilitarios) se les depositará un subsdio de $7500 a los livianos y $15mil a las combis”.

En cuanto a las medidas económicas, Valdés adelantó que este lunes conocerán en detalle y surgirán del consenso de una mesa económica conformada por productores, comerciantes y cámaras empresariales para tratar de paliar, lo que denominamos una guerra contra el el coronavirus y el dengue e instó a no bajar la guardia tampoco en el combate contra el agente transmisor, el aedes aegypti, cuyas acciones de parte de la cartera de salud pública vienen dando buenos resultados y la situación tiende a estar controlada.

Otros conceptos

“En estas circunstancias, en Corrientes tomamos el toro por las astas. Desde el primer momento montamos una rápida campaña, tal vez la primera del país a nivel comunicación para que todos estemos al tanto de las novedades”, prosiguió, haciendo énfasis en la suspensión de clases, la licencia a personas de riesgo, la reestructuración de comedores escolares y comunitarios, además de acondicionar el sistema de salud.

Informó además sobre las líneas de teléfono exclusivas para llamar ante la aparición de síntomas (3794-974811 y 03794-895124), recordando que no se debe concurrir directamente a los hospitales.

Luego, Valdés declaró que la Provincia se alineará a Nación, ayudando al cumplimiento de las medidas dispuestas por ésta. “Tenemos que quedarnos en nuestras casas, es lo único que podemos hacer para evitar el contagio. Serán en principio dos semanas en las que podremos asistir a los enfermos y preservar a los que no”.

Valdés remarcó que “muchos presidentes en el mundo definieron a esta crisis como una guerra”, con la cual coincide, a lo que agregó que “cada vez que hubo guerra en este país, los correntinos dimos muestra de compromiso y sacrificio extremo”. Pidió así que “seamos responsables: demostremos y demos el ejemplo a la República Argentina de lo que los correntinos podemos hacer juntos”.

Dijo que dicha medida fue pensada tanto desde el Gobierno nacional como el provincial con criterios lógicos y por lo tanto hay excepciones: los trabajadores de la salud; los miembros de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas; están exceptuados los que prestan servicios sociales como los recolectores de residuos; los choferes de transporte público que estén autorizados; los que trabajan en mantenimiento del servicio de suministro eléctrico; periodistas; y “los que prestan otro tipo de servicio que necesitamos para vivir y mantenernos en nuestros hogares, que sean de producción, distribución, venta de alimentos y medicamentos”.

Explicó además que entre otros casos “pueden moverse para atender a personas discapacitadas o a aquellos mayores que necesiten ayuda”, y resaltó: “Usemos la libertad de movimiento que mencioné con total y absoluta responsabilidad”.

El gobernador dio una serie de recomendaciones conocidas por todos en estos tiempos, pero muy necesarias para evitar contraer Coronavirus: “lavarnos las manos cada vez que podamos, si no tenemos alcohol o alcohol en gel hagámoslo suficientemente durante un minuto con agua y jabón que es exactamente lo mismo y repitamos varias veces al día; no compartamos el mate, tomemos de manera individual; limpiemos las superficies con agua, lavandina o alcohol; ventilar los ambientes; toser o estornudar en el pliegue del codo o con un pañuelo desechable” y manifestó que “son medidas simples, básicas, pero si todos los hacemos tendremos resultados realmente muy buenos”.

“Es importante que todos lo entendamos, al virus le ganamos con el aislamiento. Es la forma que encontraron los países más desarrollados para controlar la situación”, reiteró, informando que habrá estrictos controles de seguridad para que se cumplan las disposiciones.

En otro tramo de su mensaje, el gobernador manifestó: “Al final de toda batalla siempre ganan los buenos. No tengamos miedo ni entremos en pánico, derrotaremos al virus”, dejando en claro que desde el estado “trabajamos por la salud del millón de correntinos”.

“Solo debemos ser responsables y protegernos. Superar esto depende de la unión de todos”, agregó.

Tras enfatizar que estamos atravesando una crisis mundial producto de una enfermedad nueva, el COVID-19, subrayó la determinación con la que se actuó en Corrientes desde el primer momento. “Juntos saldremos de esta situación”, aseguró.

No salgan de sus casas, y si saben de personas que no respeten la veda, hagan la denuncia al 911, o en el Interior al 101”, insistió el Gobernador, remarcando que aquellos ciudadanos que actúen con irresponsabilidad “nos están poniendo en riesgo a todos, sobre todo a nuestros adultos mayores”.

En este sentido, el mandatario consideró que el aislamiento social “es el principio para que nos mantengamos en buen estado de salud y no lamentemos ningún episodio. Nos tenemos que querer entre correntinos y hoy las circunstancias de la vida nos ponen ante estos desafíos”, añadió.

Resaltó el trabajo de salud y seguridad

Y tuvo un párrafo aparte para agradecer y resaltar el trabajo de los trabajadores de la salud y seguridad que velan por poner a resguardo a los correntinos. “Son los que nos cuidan: médicos, enfermeras, auxiliares, policías y otras fuerzas. Corrientes cuenta con profesionales capaces y comprometidos que, en esta circunstancia, están haciendo patriotismo”, aseveró.

“Con la oposición debemos estar más unidos que nunca”

Previo a la conferencia de prensa en el Salón Amarillo, el gobernador Valdés, acompañado por el vicegobernador, Gustavo Valdés, recibió en su despacho a legisladores nacionales y provinciales del Frente de Todos, en lo que fue considerado un encuentro de unidad con un claro de mensaje de trabajar todos juntos y sin ningún tipo de distinción política ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus.

En la oportunidad se hicieron presentes: los senadores nacionales, Ana Almirón y Carlos Mauricio Espínola; el diputado nacional, Jorge Antonio Romero, el senador provincial, Martín Barrionuevo y los diputados provinciales, María Alicia Meixner, Félix Pacayut y José Mórtola.

Ya en su discurso, Valdés destacó el acompañamiento de la oposición, “con la que debemos estar más unidos que nunca» y valoró el apoyo legislativo a la Declaración de Emergencia Sanitaria, lo que permitirá al contar con herramientas y recursos para combatir con eficacia la pandemia del Coronavirus.

Por su parte, la senadora nacional Ana Almirón, al tomar la palabra en el Salón Amarillo, dijo que ante el llamado del gobernador Valdés “dijimos presente y no podíamos dejar de estar y acompañar estas medidas”, a la vez que en sintonía con el mensaje del mandatario, pidió a los ciudadanos que se “queden en sus casas ya que es la única vacuna que tenemos para defendernos hoy”.

“El permanente diálogo entre el gobierno provincial, los municipios y la nación es muy productivo para abordar esta pandemia y es una muestra de madurez política”, enfatizó Almirón.

En el mismo sentido se pronunció el senador Carlos Espínola, poniendo de relieve que “esta es una verdadera foto de unidad, de acompañar al gobernador Gustavo Valdés” y apeló al compromiso y la responsabilidad de todos los correntinos de acatar a rajatablas las medidas de aislamiento total dispuestas por el gobierno nacional