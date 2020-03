Nuevos casos de Dengue en Capital

El Comité de Emergencia de la Provincia, informó al Gobierno respecto de la situación del Dengue y el Coronavirus en Corrientes, indicando que hay que tomar con mucha prudencia los resultados parciales que se van registrando en ambos casos. Respecto al dengue se redoblan esfuerzos y se extreman controles y acciones, no obstante en Capital se registraron nuevos casos. En cuanto al OVID-19, a la fecha se ha logrado contener la circulación del virus en la población, por lo que se insiste en que es vital el cumplimiento de la cuarentena y seguir las recomendaciones de higiene. No obstante reafirman que hay que ser muy prudentes, dado que hay resultados pendientes enviadas al Instituto Malbrán, y no se puede descuidar ningún aspecto en la lucha contra un virus que es muy contagioso y agresivo.

Dengue y Coronavirus en Corrientes

Informe del Comité de

Seguimiento Epidemiológico

Dengue

Hay en la provincia 501 casos de dengue

Capital 447

Interior 54 de acuerdo al siguiente detalle

Ituzaingó 17, Santo Tomé 6, Esquina 3, Curuzú Cuatiá 4, Goya 1, Bella Vista 2, Saladas 3, San Cosme 12, Paso de los Libres 2, Mercedes 1, San Luis del Palmar 1, Virasoro 2.

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

Coronavirus-OVID-19

Hay tres casos positivos, aislados en sus domicilios y clínicamente estables.

Un pediátrico sospechoso internado.

475 personas se encuentran en aislamiento preventivo en sus domicilios.

Se concretaron 63 altas acumuladas.

Hubo 31 muestras negativas de los envíos hechos al Instituto Malbrán.

Hay 59 muestras cuyos resultados están pendientes.