Hay nuevos casos de Dengue

Como es habitual el Comité de Emergencia, hizo conocer en la fecha, el informe de la situación epidemiológica del territorio provincial, observándose nuevos casos de dengue, por lo que en cada jornada se duplican esfuerzos para contenerlo. Así es que el área de control epidemiológico dio cuenta de intensas acciones en diferentes barrios de la ciudad y en el interior de la Provincia.

Respecto del Coronavirus, no se registraron nuevos casos positivos, si hay más personas en condición de control preventivo en sus domicilios, como también existen muestras pendientes de resultado, enviadas al Instituto Malbrán, lo fundamental para los equipos de especialistas y el Gobierno Provincial, es que el virus no circula en la población. No obstante se mantiene el máximo nivel de alerta, dado que en zonas muy cercanas a Corrientes, se registran casos positivos de manera diaria. Ante ello, el Comité de Emergencia endurece medidas, extiende restricciones, y llama a la población a proseguir con la cuarentena y las medidas de higiene, que son fundamentales para contener el avance del mencionado virus.

Informe epidemiológico de

La Provincia de Corrientes

DENGUE

TOTAL 537

CAPITAL 481

INTERIOR 56, de acuerdo al siguiente detalle:

Ituzaingó 17 casos

Santo Tomé 6

Esquina 3

Curuzú Curuzú 4

Goya 1

Bella Vista 4

Saladas 3

San Cosme 12

Paso de los libres 2

Mercedes 1

San Luis del Palmar 1

Virasoro 2

Continúan las acciones de control vectorial, fumigación y control focal y búsqueda de febriles.

Ayer 24 de marzo 2020: las acciones de control, fumigación, búsqueda de febriles y verificaciones focales se desarrollaron en los barrios Camba Cuá, Bañado Norte, Sol de Mayo y Villa Raquel.

Coronavirus-COVID-19

Se mantiene en 4 los casos positivos

Has 630 personas en aislamiento preventivo en sus domicilios.

En la fecha se concretaron 20 altas de aislamiento, lo que deriva en 104 acumuladas.

Continúa internado un caso sospechoso, que se encuentra en buen estado clínico

Hay 104 muestras enviadas al Instituto Malbrán de las que se aguardan resultado.