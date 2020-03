SI OCULTAN MERCADERÍA SE CLAUSURA

El Gobierno provincial a través del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio lleva adelante tareas de control a comercios de Corrientes y de esta manera se aplica fuertes sanciones a los que no respeten los precios máximos establecidos al 6 de marzo. Esta Resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se extenderá por 30 días, contando desde el 20 del presente mes, y lo que se busca además con las inspecciones es garantizar el abastecimiento.

“Estamos para respetar y hacer respetar los derechos de los consumidores y la normativa vigente de retrotraer los precios al 6 de marzo, tal es lo previsto, aparte de verificar de que no haya faltantes”, explicó el Ministro de Industria, Raúl Schiavi. Aseguró que “estamos con los equipos en la calle e interactuando con los municipios, haciendo todo tipo de inspecciones y de paso todo los que tiene que ver con bromatología y horarios, que si bien es competencia de la Municipalidad pero trabajamos en conjunto”.

Por su parte, el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar, agregó que “estamos haciendo cumplir la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que fija una lista de precios máximos disponible al público en el sitio web www.argentina.gob.ar/preciosmaximos”, la cual aplica para hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios. Hay más de mil productos y las listas varían de acuerdo a la provincia y la cadena de supermercados, porque cada una tiene la suya.

Asimismo manifestó que “ahora estamos poniendo el acento en los productos de primera necesidad en cuanto a alimentos e higiene” y describió que “lo que hacemos es constatar que coincidan los precios en góndolas con los de la lista respectiva”.

Sin embargo, Ahmar confirmó que “en el caso de que no sea así, se labra el acta, se imputa la falta y se corre traslado por 10 días para aplicar sanciones”. Dijo que “vamos a aplicar multas realmente importantes que van desde los 100 mil pesos a los cinco millones, para que dejen de remarcar”.

Contó que “ya aplicamos 20 de estas sanciones y estamos logrando evitar los sobreprecios, a pesar de algún que otro supermercado local que no acata la normativa y a los cuales les vamos a poner multas más duras si en las próximas horas no deponen su actitud”. Desde el área expusieron que lo que se busca es garantizar el abastecimiento y por lo tanto para los sobreprecios corresponden multas onerosas y si acaparan mercadería, es decir si especulan con los precios no exhibiéndola en las góndolas, se procede directamente a la clausura”.

Los recorridos por los distintos comercios se llevan adelante diariamente por la mañana y la tarde y en Capital se realizan los operativos junto a la Municipalidad, que controla la higiene y otras normativas locales. Mientras que en el interior provincial “coordinamos con los municipios para que nos ayuden a controlar”, contó el funcionario.

Denuncias

Los reclamos y denuncias pueden realizarse a través del sitio web del Ministerio de Industria de la Provincia, itc.corrientes.gob.ar (en el formulario de contacto) y a los teléfonos (379) 4476025 o al 4476026 de lunes a viernes 8 a 12 horas y de 15.30 a 19.30, y los sábados solamente durante la mañana.