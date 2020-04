CORRIENTES

Como parte de las acciones contra el dengue que desarrolla el municipio y el Gobierno Provincial el jueves se realizará un operativo ambiental en la zona del barrio Arazaty. Desde las 15 los camiones recolectores llevarán todos los elementos que puedan contener agua para evitar se reproduzca el mosquito vector del dengue.

La Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará el jueves 2 de abril un operativo de descacharrado en el barrio Arazaty. Se solicita a la población dejar en las esquinas del sector cualquier tipo de elemento en desuso, que pueda ser reservorio de larvas del vector que transmite el dengue y otras enfermedades vectoriales.

Estas acciones abarcarán las calles comprendidas en el cuadrante entre Avenida 3 de Abril, Pago Largo, Arroyo Limita y Costanera Sur Juan Pablo II. Los camiones recolectores recorrerán estas calles y avenidas del barrio, es así que los vecinos del sector podrán sacar a las esquinas todos aquellos elementos en desuso que se encuentren en sus patios, y puedan acumular agua, y ser potenciales focos de reproducción del mosquito vector.

Estas tareas de descacharrado se realizan todos los jueves en diferentes puntos de la ciudad desde el inicio de gestión en una fuerte lucha contra el dengue, se busca evitar así la presencia del mosquito Aedes aegypti. Constituye una acción esencial para eliminar criaderos de mosquitos, y evitar lugares donde se pueda acumular agua, se solicita a la población evitar acumular recipientes que puedan contener agua o ponerlos boca abajo.

Ante síntomas compatibles con dengue no automedicarse y consultar al médico. Los síntomas son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas no automedicarse, no tomar aspirinas o ibuprofeno.