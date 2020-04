Los casos del dengue siguen en baja

Al conocerse el informe de la situación epidemiológica, el Gobierno Provincial, brindó los detalles de la misma, en los que se puede advertir que la desaceleración de los casos de dengue es algo más pronunciada, ahora los contagios se establecieron en la decena, un cincuenta por ciento de los últimos días. No obstante se mantiene con gran intensidad las acciones para controlar al vector en toda la provincia y barrio por barrio en capital.

En cuanto al Coronavirus-COVID-19, se ha registrado un nuevo caso positivo, que se origina en la estrecha relación de este con una médica del chaco positiva. Con este contagio en la Provincia son 23 las personas que se encuentran en esa condición, dos de ellas están internadas, en Unidad de Terapia Intensiva y en sala general respectivamente, hay un tercer internado en sala general se trata de un caso sospechoso, todos se encuentran en condición clínica estable. Hay 1102 personas en aislamiento preventivo y continúan pendientes los resultados de 78 muestras enviadas al Malbrán. Ante estos antecedentes brindados por el área epidemiológica, el Comité de Emergencia ratifica que no hay aun trasmisión comunitaria del virus en la Provincia, sin embargo expresa su gran preocupación por los desbordes que se generan en el cobro de haberes y asignaciones sociales, frente a las entidades bancarias, demandando responsabilidad social, pidiendo paciencia y prudencia, dado que son horas críticas para mantener el control sobre una patología, que no tiene vacunas ni medicamentos para contenerla, y en lo que las herramientas fundamentales son la distancia social, cumpliendo la cuarentena y la higiene, lo que sin dudas no se logra cumplimentar con los desbordes antes señalados, que constituyen una situación preocupante y peligrosa, para la salud de los correntinos.

Informe epidemiológico de

La provincia de Corrientes

DENGUE

TOTAL DE CASOS 698

CAPITAL: 630

INTERIOR: 68 de acuerdo al siguiente detalle

Ituzaingó 19 casos

Santo Tomé 6

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 4

Goya 1

Bella Vista 5

Saladas 5

San Cosme (Paso Patria) 17

Paso de los libres 2

Mercedes 1

San Luis del Palmar 1

Virasoro 2

San Carlos 2

Fueron dados de alta 552 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

La acción conjunta de equipos del Municipio, la Provincia y la Nación, se desarrollará en Laguna Seca.

CORONAVIRUS-COVID-19

Son 23 los casos positivos acumulados en la Provincia. Se registró un caso nuevo que proviene de estrecha relación con médica positiva del Chaco, está en aislamiento y clínicamente estable.

Hay tres personas en internación, una en terapia intensiva y dos en sala general, los dos primeros corresponden a los casos positivos, y el otro se trata de un caso sospechoso, todos están bien clínicamente.

Se encuentran en aislamiento preventivo 1102 personas.

Las altas acumuladas son 656.

En el Instituto Malbrán hay pendiente el resultado de 78 muestras.