CIUDAD SUSTENTABLE

En el marco de la emergencia sanitaria por el dengue el municipio pudo ingresar a un terreno privado que estaba siendo ocupado por autos abandonados, y se procedió también a liberar la vía pública con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades vectoriales. Durante la jornada se limpió todo el predio que estaba ocupado por chatarra y autos abandonados desde hace años.

La Municipalidad de Corrientes realizó este miércoles un operativo de descacharrado y retiro de vehículos de la vía pública y de un predio privado en el Pasaje Belcastro al 600, en el marco de las acciones tendientes a evitar la propagación de enfermedades vectoriales. Cabe aclarar que este lugar tiene registrado muchos reclamos y denuncias por parte de los vecinos de la zona por la importante acumulación de chatarras.

El trabajo fue supervisado por el viceintendente Emilio Lanari; los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez; y el asesor del Departamento Jurídico Permanente, Walter González Acevedo. Además, la jornada contó con la colaboración de la Policía de la Provincia.

Se trata de un vecino que acopia cacharros y automóviles en desuso en la vía pública y en un terreno lindante a su vivienda, que data hace más de seis años. “Esto es indudablemente un reservorio de dengue y otras alimañas que afectaba a todos los vecinos y ahora lo estamos resolviendo”, afirmó el viceintendente.

En cuanto al retiro de la chatarra del predio privado, Emilio Lanari explicó que “hasta que no tuvimos un instrumento como la ley de emergencia sanitaria provincial y a nivel municipal, no se tenía los instrumentos para ingresar y proceder a este descacharrado masivo”.

A su vez, el viceintendente señaló que la Municipalidad continuará “los operativos de descacharrado en toda la ciudad”, al tiempo que agregó que “ya se recorrió dos veces toda la ciudad y ahora estamos en las zonas que nos indica el Ministerio de Salud Pública para luego intervenir en cada barriada en forma conjunta”.

Cabe aclarar que en este lugar el municipio realizó limpieza y desocupación del espacio público en tres oportunidades el año pasado, donde se intimó al propietario a limpiar el lugar. Finalmente, hoy se puedo ingresar a la parte privada para realizar la limpieza y descacharrado, del lugar donde se retiraron muchos vehículos en estado de abandono.

Por su parte, Calvano detalló que la Municipalidad intervenía permanentemente en la vía pública, pero tenía un inconveniente para poder limpiar el terreno privado. “Allí no había posibilidad de ingresar, el propietario no colaboraba, por lo que los vecinos se veían afectados con un foco infeccioso muy importante”, remarcó.

En ese sentido, el secretario de Coordinación de Gobierno detalló que “previamente el Servicio Jurídico municipal actuó ante el Poder Judicial provincial y de ahí se pudo intervenir con las áreas de Tránsito y Ambiente para poder despejar el terreno privado de toda la chatarra”.

Entre tanto, el funcionario remarcó que para que esta persona no vuelva a acopiar chatarra “se apelará a que entienda que este no es un operativo gratuito y por lo que deberá hacerse cargo de sus actos para que no vuelva juntar este tipo de vehículos que es perjudicial para la comunidad”.

Por último, indicó que algunos vehículos van al corralón municipal y otros al predio de disposición final.

Vale remarcar que, ante cualquier irregularidad en la vía pública, los vecinos se pueden comunicar con el 0800-5555-6864 o utilizar la aplicación municipal que se descarga en todos los celulares de manera gratuita.