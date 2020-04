CIUDAD DE CORRIENTES

Desde mañana en un operativo en conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Corrientes se habilitarán accesos generales y exclusivos para ingresar al microcentro. Solo podrán hacerlo los ciudadanos que tengan permiso para circular, y quienes incumplan serán sancionados con multa de hasta $15000, incluyendo secuestro del vehículo y acciones judiciales.

El Gobierno de la Provincia junto a la Municipalidad de Corrientes realizará a partir de la mañana un dispositivo de control en accesos generales y exclusivos. Solo se podrá ingresar al microcentro por accesos habilitados, y podrán ingresar solo aquellas personas que cuenten con los permisos de circulación respectivos de acuerdo a su actividad.

Para ello se dispusieron siete accesos generales y cuatro exclusivos para personal esencial (de salud, seguridad, trabajadores de prensa y funcionarios públicos), por estos accesos exclusivos también circulará el transporte público.

En el lugar habrá agentes de tránsito para hacer cumplir la normativa vigente, evitando que circulen personas sin los permisos respectivos, y controlando que los móviles cuenten con la documentación requerida para poder circular.

El Secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano pidió a la población “seguir estas recomendaciones indicadas por la autoridad sanitaria para evitar la propagación del virus COVID 19, manteniendo el aislamiento social preventivo y obligatorio”.

Así mismo aclaró “que la ciudadanía no puede circular sin el permiso respectivo, y por actividades que no sean las esenciales, de lo contrario serán pasibles de multa por violar la cuarentena”. Así mismo aclaró “que las personas pueden circular con los permisos únicamente durante el horario y vigencia de la actividad que realizan puntualmente, de lo contrario estarán violando la cuarentena”.

Quienes incumplan serán sancionados con multa de hasta $15000, incluyendo secuestro del vehículo y acciones judiciales.

El funcionario remarcó que “en los accesos donde ingresará el transporte público habrá inspectores para controlar de que transiten con la capacidad permitida de pasajeros, manteniendo la distancia, y la higiene y seguridad recomendada”.

Así mismo solicitó que “los ciudadanos sigan las indicaciones de la Policía de la Provincia, las fuerzas de seguridad y personal municipal que estará en los accesos mencionados, y que estas medidas son para cuidarnos entre todos”.

Los accesos generales habilitados son:

Avenida 3 de Abril y Mendoza

Avenida 3 de Abril y La Rioja

Avenida Ferré y España

Avenida Ferré y Roca

Avenida Artigas y Belgrano

En la Rotonda de Plaza España se podrá acceder por el acceso de Pellegrini y también por la avenida Juan Pujol (Poncho Verde)

También se dispuso que los accesos exclusivos para transporte público, el personal de salud, de seguridad, servicios públicos, los distribuidores de mercaderías, personal de prensa, personal municipal y funcionarios en actividad sea por los siguientes accesos:

Avenida 3 de Abril y Buenos Aires

Avenida 3 de Abril y Catamarca

Avenida Artigas y San Martín

Avenida Pujol y Brasil

Se solicita a las personas que no pertenezcan a las actividades exceptuadas que permanezcan en sus casas realizando la cuarentena respectiva como indica la normativa nacional, y que si tienen que salir sea para la provisión de alimentos o elementos de higiene. Utilizando los comercios de cercanías para hacer las compras, así evitar circular por la ciudad si no es esencial.

RECORRIDO DE TRANSPORTE PUBLICO

Debido al dispositivo de acceso al microcentro, se realizarán cambios en el recorrido del trasporte público, que funcionará de la siguiente manera.

Línea 103 A y B: AV. 3 DE ABRIL, CATAMARCA.

Línea 105 C /108 C /109 A y B: PONCHO VERDE, BRASIL, PELLEGRINI

Línea 102 A/ B/ C y las líneas 104 C/D y 108 A: AV. 3 DE ABRIL, BS. AS., COSTANERA

Línea 105 A / B: SAN MARTIN, BS. AS., COSTANERA

Línea 108 C: YRIGOYEN, MENDOZA, 9 DE JULIO

Línea 101 y 110 (recorrido normal)

OTROS DESVIOS

Por trabajos en calle Alberdi, y en La Rioja la línea 104 A circulará por calle Alberdi, Gral. Paz, Benjamín De La Vega, Av. Tte. Ibáñez, siguiendo por calle Guastavino, Av. 3 De Abril, Bs. As., Costanera

También se recuerda que, por trabajos en avenida Ibera, Arequipa y Sarmiento se produce el siguiente desvío: 104C: Ibera, Arequipa, Cosquín, Sarmiento, Ibera.

Y por tareas en calle Córdoba entre Placido Martínez y 25 de Mayo la línea 102C circula por Av. Vera, Santa Fe.

BANCO MÓVIL EN EL SAN MARCOS

Se recuerda a los vecinos del barrio San Marcos que el Banco de Corrientes dispuso que el día viernes 17 de abril, desde las 8 estará en el barrio el Banco Móvil, el mismo se ubicará en el destacamento policial del barrio ubicado en Honduras y Avenida La Paz.

En el lugar la Municipalidad de Corrientes dispuso la liberación de la calzada sobre Avenida la Paz, y señalizo con pintura la calle para que los vecinos respeten la distancia a la hora de hacer la fila. Mañana estarán en el lugar voluntarios de la red Juntos Chamigo colaborando para que las personas mantengan la distancia y respeten las normas de seguridad e higiene requeridas ante la emergencia.

Se dispuso también en el lugar la presencia de personal de salud que estarán brindando distintos servicios, como lo hicieron durante estos días que se realizó la cuarentena en el barrio.