DENGUE SIN REGISTRO

El Gobierno de la Provincia, tras el informe epidemiológico confirmó que nuevamente no hubo casos positivos de Coronavirus. El acumulado se mantiene en 32, de los cuales 9 se han recuperado y recibieron el alta. A su vez tres personas están internadas en sala general del Hospital Llano, un positivo y dos sospechosos, todos muestran una condición clínica estable. En asilamiento preventivo se encuentran 1378 personas, mientras concluyeron esa condición 2129 personas, a la vez que continúan pendientes los resultados de diez muestras enviadas al Instituto Malbrán. El Comité de Emergencia, por su parte reitera la necesidad de cumplir la cuarentena, las medidas de seguridad e higiene. Y advierte a la población que al agregarse el día lunes nuevas actividades laborales y comerciales, del sector bancario y de casas particulares de pago de impuestos, debe tomar los recaudos para no generar aglomeraciones, mantener la distancia en las filas y cumplir con el uso del barbijo, que es obligatorio para circular. Dado que es crucial que se pueda mantener que el virus no circule por la comunidad, objetivo que se viene logrando, por lo que no se puede poner en riesgo tanto esfuerzo, y fundamentalmente advertir la necesidad de protegerse entre todos de algo tan riesgoso para las personas como el COVID-19.

En la fecha no hay registro de los casos de dengue, información que se brindará en la jornada de mañana.

Situación epidemiológica de la Provincia de Corrientes

En la fecha no hay registro de Dengue

Coronavirus-COVID-19

