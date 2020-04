LUCHA CONTRA EL DENGUE

En un trabajo entre el Municipio y el Gobierno provincial, se desarrollará este martes un nuevo operativo para evitar la propagación de enfermedades vectoriales en el barrio San Roque. Desde las 14 los agentes recorrerán el perímetro comprendido entre la avenida Maipú y las calles 13 de Junio, Valentín Alsina y Pablo Neruda retirando elementos en desuso. Además, durante la mañana, promotores ambientales desarrollarán una tarea de concientización casa por casa.

La Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial realizarán este martes un nuevo operativo de descacharrado en el barrio San Roque Este, en el marco de las acciones para evitar la propagación de enfermedades vectoriales. Desde las 14, los vecinos podrán sacar los elementos en desuso que pueden ser reservorio de larvas del vector que transmite el dengue.

En ese sentido, desde las 14 los agentes recorrerán el perímetro comprendido entre la avenida Maipú y las calles 13 de Junio, Valentín Alsina y Pablo Neruda. Los camiones recolectores recorrerán la zona, retirando aquellos elementos que puedan acumular agua, y ser potenciales focos de reproducción del mosquito vector.

Mientras que el día jueves desde las 14, las acciones continuarán en el barrio Sur, en el perímetro comprendido entre la Avenida 3 de abril, calle Gutemberg, en la avenida Teniente Ibáñez, y la calle Juan Ramón Vidal.

«Es una actividad para evitar la propagación del dengue y que venimos realizando con la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad y el Ministerio de Salud Pública», explicó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez.

Asimismo, el funcionario indicó que durante la mañana «promotores ambientales y personal de la delegación recorrerán el perímetro establecido, para avisar a los vecinos y explicarle qué elementos tienen que sacar».

Entre tanto, Rodríguez señaló que «los cacharros se pueden sacar hasta 13, después alrededor de las 14 comenzarán a pasar los camiones».

Estos operativos constituyen una acción esencial para eliminar criaderos de mosquitos, y evitar lugares donde se pueda acumular agua, se solicita a la población evitar acumular recipientes que puedan contener agua o ponerlos boca abajo.

Ante síntomas compatibles con dengue no automedicarse y consultar al médico. Los síntomas son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas no automedicarse, no tomar aspirinas o ibuprofeno.