NUEVA MODALIDAD DE PAGO DE HABERES

En el marco de las acciones preventivas contra el COVID-19, el cronograma de haberes del mes se liquidará por números de finalización del documento; comienza este viernes 24 y se extiende hasta el próximo jueves 30 inclusive. Además, los agentes de seguridad y salud pública percibirán plus de $10 mil.

Tal como definió y anunció el gobernador Gustavo Valdés, desde este viernes 24 y hasta el próximo jueves 30, inclusive, la Provincia efectúa con nueva modalidad de pago de los sueldos de abril. El cronograma se inicia para activos, jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1. Además, los agentes de los sectores de Seguridad y de Salud Pública que prestan servicio en el marco de la pandemia percibirán también el plus de $10 mil no remunerativo y no bonificable.

La nueva modalidad de pago de sueldo de abril se enmarca en el conjunto de acciones preventivas y para evitar contagios de COVID-19. Se liquidará a los agentes por día según la terminación del número de documento.

El pago comienza este viernes 24, para los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial con DNI terminados en 0 y 1.

El cronograma continúa el lunes 27, para los documentos terminados en 2 y 3; este tramo estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA a partir del sábado 25.

El martes 28, percibirán los agentes con DNI finalizados en 4 y 5; El miércoles 29 será el turno para quienes finalicen en 6 y 7; y el pago finalizará el jueves 30, para aquellos que tengan documentos terminados en 8 y 9.

Vale recordar que los 20 puntos habilitados de cajeros automáticos son los siguientes: 01- Av. Juan de Vera 1098, 2- Salta 731, 3- 9 de Julio 1002, 4- 9 de Julio 1099, 5- Agustín González 1081, 6- Junín 1240, 7- 9 de Julio 1463, 8- Junín 1598, 9- acceso Av. Pedro Ferre 1224, 10- Av. Maipú 2550, 11- Av. Tte. Ibáñez 1826, 13- Cosquín y M. estrada, 14- Av. Gdor. Pujol 2330, 15- Av. Artigas 1400, 16- Av. Centenario 3515, 17- Las Piedras esq. Larrea, 18- Ruta 12, km 1020, 19- Ruta 5, km 400, 20- Ruta 12, km 1029

Plus de $10 mil

Los agentes del sector Seguridad (policías y penitenciarios) y aquellos de Salud Pública que presenten servicio en el marco de las acciones de lucha contra el COVID-19, percibirán incluido en sus haberes el plus de $10 mil pesos, en carácter de no remunerativo ni bonificable.

Este adicional fue resuelto por la Provincia a modo de reconocimiento económico a aquellos agentes que prestan servicios en el marco de la pandemia.