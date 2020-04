PAGO DE HABERES

Este viernes los estatales provinciales comenzarán a percibir los sueldos de abril. El pago es por terminación de DNI para evitar aglomeraciones en cajeros y en las sedes bancarias. Se insta a mantener el distanciamiento social y al uso de protectores faciales. El lavado de manos o el uso de alcohol en gel o diluido, son fundamentales.

Tal como definió y anunció el gobernador Gustavo Valdés, desde este viernes 24 y hasta el próximo jueves 30, inclusive, la Provincia efectuará con nueva modalidad de pago de los sueldos de abril. El cronograma se inicia para activos, jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1. Además, los agentes de los sectores de Seguridad y de Salud Pública que prestan servicio en el marco de la pandemia percibirán también el plus de $10 mil no remunerativo y no bonificable.

La nueva modalidad de pago de sueldo de abril se enmarca en el conjunto de acciones preventivas del Estado para evitar contagios de COVID-19. Se liquidará a los agentes por día según la terminación del número de documento.

Desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia se recuerda a los estatales mantener las medidas de prevención: distanciamiento social de más de un metro entre persona y persona, el uso de cualquier tipo de protector facial y el lavado de manos de forma frecuente y uso de alcohol en gel o diluido, son fundamentales.

La cartera, además dispone de carpas sanitarias en las distintas sedes del Banco de Corrientes, mediante las cuales se brinda asesoramiento y recomendaciones a las personas, se instruye en el uso obligatorio y correcto del barbijo y se promociona al Call Center para adultos mayores.