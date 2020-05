DENGUE SIN REGISTRO ACTUALIZADO

El informe de la situación epidemiológica de la Provincia, consigna que no hubo casos nuevos de Coronavirus positivos, por lo que el acumulado se mantiene en 55 casos, de los cuales 37 se han recuperado y fueron dados de alta. De los 18 casos activos actuales tres se encuentran internados en la sala general del Hospital Llano, en condición clínica estable, mientras que los otros 15 se hallan aislados y en buen estado de salud. Están en aislamiento preventivo 1355 personas, y han concluido dicha condición de aislamiento 3799.

El Comité de Emergencia, tras destacar que no hay circulación comunitaria del virus en el territorio correntino, y ante el anuncio gubernamental de autorizar nuevas actividades al ingresar a la fase 4 de la cuarentena, insiste en cumplir con el uso del barbijo al salir a la calle, el distanciamiento de persona a persona, no generar aglomeraciones, cumplir con las medidas de higiene y acceder a los espacios de caminata y paseos, solo tras lograr las autorizaciones respectivas y cumplir con estas acciones en los lugares autorizados. El virus no ha sido eliminado y es necesario estar alerta y mantener todos los cuidados aconsejados por las autoridades sanitarias.

Situación epidemiológica de la Provincia de Corrientes

DENGUE /SIN REGISTRO NUEVO

Se diagnostican 9 casos nuevos

TOTAL 1010/ 34CASOS DE DENGUE EN SEGUIMIENTO

RECUPERADOS 976

CAPITAL: nuevos diagnósticos 5

Total: 824

INTERIOR: 4

Total: 186

Ituzaingó: 78 casos

Santo Tomé 14

Virasoro 24

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 4

Goya 5

Bella Vista 5

Saladas 6

San Cosme (Paso Patria) 28

Paso de los libres 2

Mercedes 2

San Luis del Palmar 3

San Carlos 4

General Paz (Itá Ibaté) 3

Empedrado 5

Han sido dadas de alta 976 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

Continúan en barrios de Capital e Interior, las intervenciones de los equipos de los municipios, la provincia y la nación, en busca de contener la circulación del vector.

CORONAVIRUS-COVID-19

No hay nuevos casos positivos.

A la fecha son 55 los casos positivos acumulados.

Hay 18 casos positivos activos, de los cuales tres se encuentran internados en sala general del hospital Llano, quienes están en condición clínica estable. Los otros 15 casos, se encuentran aislados en buen estado de salud.

37 personas se recuperaron y han sido dadas de alta.

Se encuentran en aislamiento preventivo 1355 personas.

3799 personas concluyeron el aislamiento preventivo.