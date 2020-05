MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Educación, realizó esta mañana la presentación del «Plan Estratégico 2020», en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Coordinación y Planificación de la ciudad de Corrientes. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación Susana Benítez junto con el subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias y el director de Sistemas de la Información Carlos Encina. Y estuvo destinada a directores de Niveles y Supervisores.

Al ser consultada por la prensa la ministra de Educación, señaló: «Estamos trabajando desde otra forma de enseñar y aprender, en esta reunión he presentado al equipo de Supervisores de los diversos niveles educativos de gestión estatal y privada, el ´Plan estratégico de la provincia de Corrientes´, para la priorización de los contenidos específicamente que nos toque transitar dentro del año escolar. Queremos que nuestros alumnos aprendan en un espacio siempre de bienestar, sentir que están acompañados no solamente los directivos y docentes sino que también los alumnos y sus familias.

Sabemos que en esta crisis hay más incertidumbre que certezas, lo que nuestro Gobierno quiere es que los docentes, directivos y alumnos, tutores tengan certeza que detrás hay un equipo de profesionales que está evaluando la situación y trabajando para mejorarla».

Con respecto al Consejo Federal de Educación que se realizará el día viernes la titular de la cartera educativa expresó: «El ministro de educación de la Nación está en constante comunicación con los ministros y ha formalizado la reunión del Consejo Federal, en donde se va a tratar estos temas en el nuevo marco y concepto que nos toca vivir a todos a nivel nacional. Se va a trabajar el tema de la evaluación, por qué nosotros en la provincia de Corrientes ya hemos aclarado que esta evaluación desde aprender desde casa, no puede ser numérica porque el contexto de nuestros alumnos es muy diverso y por otro lado no tiene siempre el acompañamiento profesional que quisiéramos por diversas circunstancias. Los docentes están haciendo un máximo esfuerzo y se lo agradezco públicamente el trabajo que hacen, pero la legislación vigente no nos permite poner calificación numérica si no es en la escuela o presencialmente. Vamos a hacer evaluaciones procesuales, aquí se ha conformado un comité de crisis educativo qué va a priorizar los contenidos, desarrollar en estos tiempos ya sea a la distancia en casa o volviendo al aula».

Con respecto a la atención en esta fase 4 del Ministerio Educación provincial, destacó que el área administrativa y direcciones de nivel están funcionando pero a puertas cerradas. Se ha avanzado en destrabar trámites, así como también se está evaluando la posibilidad de qué algunas escuelas que tengan necesidad puedan asistir el rector y un administrativo para resolver situaciones que atiende a las particularidades de cada uno de los docentes.