Se mantienen los casos de Dengue

A pesar de la circulación por los medios de comunicación locales, en la víspera respecto de un nuevo caso positivo en territorio provincial, referenciados en el informe nacional dado a conocer ayer a la noche, el mismo no es acertado y en territorio correntino nuevamente no hubo casos positivos. El total acumulado de casos positivos se mantiene en 78, de los cuales 42 se han recuperado y fueron dados de alta. Se mantienen activos 36 casos, de los cuales dos se encuentran internados en sala general del Hospital Llano, ambos se mantienen en condición clínica estable, mientras 34 están aislados y en buen estado de salud. Se mantienen en aislamiento preventivo 1217 personas, y han concluido esa condición de aislamiento a la fecha 4462 personas. El Comité de Emergencia, ratificó que la situación epidemiológica imperante demuestra que no existe transmisión comunitaria del virus, por lo que es muy importante, el cumplimiento de las normas sanitarias de prevención, tal como el uso de barbijo al salir a la vía pública, la distancia de persona a persona, no generar aglomeraciones y cumplir con las medidas de higiene.

El dengue se resiste a las medidas de control y eliminación, en las últimas 24 horas se registraron 8 nuevos casos, cuatro en Capital y cuatro en el Interior. Equipos de los municipios la provincia y la nación, renuevan acciones para controlar el vector, que van desde descacharrado de domicilios, fumigación área y localizadas, vigilancia focal, búsqueda de febriles, distribución de repelentes barrio por barrio en toda la provincia.

Situación Epidemiológica de

La Provincia de Corrientes

DENGUE

Se diagnostican 8 casos nuevos

TOTAL 1050/ 29 CASOS DE DENGUE EN SEGUIMIENTO

RECUPERADOS 1021

CAPITAL: nuevos diagnósticos 4

Total: 841

INTERIOR: 4

Total: 209

Ituzaingó: 85 casos

Santo Tomé 20

Virasoro 28

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 5

Goya 5

Bella Vista 5

Saladas 6

San Cosme (Paso Patria) 28

Paso de los libres 2

Mercedes 3

San Luis Palmar 3

San Carlos 4

General Paz (Itá Ibaté) 6

Empedrado 5

Colonia Liebig 1

Se han recuperado y fueron dadas de alta 1021 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

CORONAVIRUS-COVID-19

No hubo casos positivos

Se acumulan a la fecha 78 casos positivos

Se han recuperado y fueron dados de alta 42 personas.

De los 36 casos positivos activos, dos se encuentran internados en sala general del hospital Llano en estado clínico estable, 34 permanecen aislados y en buen estado de salud.

1217 personas se encuentran en aislamiento preventivo.

Han concluido la condición de aislamiento preventivo a la fecha 4462 personas.