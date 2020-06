La viralización en las últimas horas de unas imágenes que muestran como el intendente y su hermano discuten con el periodista Marcelo Florindo es solo una parte de la historia.

Para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, por lo menos, se debe conocer la historia completa.

La familia Guastavino tiene un comedor hace casi 20 años. El trabajo social que realizan es conocido por los vecinos de la ciudad. La controversia arranca unos meses atrás cuando este “periodista” oriundo de la provincia Chaco y con domicilio en Posadas, empieza a destratar con improperios y mentiras al intendente desde la radio de un concejal de la oposición.

El “periodista” es un militante de la Campora y desde la radio del concejal del PJ, Gustavo Aromí hace campaña partidaria todos los días. Florindo en vez de centrarse en criticar las políticas de estado del intendente, como debe ser en un sistema democrático, se inclinó por atacar personalmente a toda la familia; destratándolos sistemáticamente.

El día del hecho Florindo con la agresividad que lo caracteriza, increpó amenazando y agrediendo al padre del intendente, quien es un hombre de edad y con problemas de salud a causa de 2 accidentes cardiovasculares, al que sobrevivió pero que le dejaron secuelas en su movilidad.

La madre en defensa de su esposo le pidió al “periodista” que se retirara y este insistía con acusaciones e improperios hacia el padre del intendente.

Preocupada por la salud de su esposo la madre llama a sus hijos y es ahí donde aparecen las imágenes que todos lo vieron. El video muestra solo una parte de todo lo que paso. La agresión hacia dos personas mayores no se vio y no lo cuenta Florindo por obvias razones.

Pero, pregunto! Quién no reaccionaria así si hostigan a su padre enfermo? Esto no es una justificación, pero para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones deben conocer la historia completa y no parcializada.

Luego del altercado se hicieron las denuncias cruzadas. Porque así como el “periodista” denuncio al intendente y su hermano.

La madre de Guastavino y este; también realizaron denuncias hacia Florindo.

La movida deja en evidencia la estrategia del sector más radicalizado del PJ que a toda costa busca desprestigiar al intendente cueste lo que cueste con un fin político. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y las miserias afloran como Florindo en Mburucuyá.