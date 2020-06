ENVÍO DE PLASMA A FORMOSA

El ministro de Salud local se refirió a la reciente colaboración con la cartera sanitaria de la vecina provincia. “El gobernador Gustavo Valdés no dudó en ningún momento y me autorizó para concretar esta colaboración”, dijo.

El Gobierno provincial concretó recientemente una colaboración interestatal, en el marco de la lucha contra el covid-19: envió plasma convaleciente a Formosa para el tratamiento de un paciente afectado en ese distrito.

En este contexto, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, dio detalles de cómo se concretó este acto solidario. “El Banco de Sangre de Corrientes me transmitió que había recibido el requerimiento por parte de amigos de Salud de Formosa de la posibilidad de conseguir plasma para un paciente delicado en esa provincia. Ante esto, le solicité que hagan el pedido de manera formal e inmediatamente así sucedió, por lo que le transmití al gobernador Gustavo Valdés que no dudó en ningún momento y me confirmó su autorización para concretar esta colaboración”, dijo y enfatizó que en la lucha para combatir la pandemia “hay que ser solidarios”.

“Quiero destacar la buena relación que tenemos con los funcionarios de Salud de Formosa, con quienes hemos compartido encuentros de Cofesa (Consejo Federal de Salud) en innumerables ocasiones y compartimos esta batalla para combatir al Covid-19”, remarcó.

En cuanto a cómo la Provincia logró estar a la vanguardia en lo que es tratamiento con plasma convaleciente, sintetizó: “Corrientes ingresó a un estudio nacional para la investigación y utilización de plasma de convalecientes. En este contexto nosotros hicimos la inversión en nuestro Laboratorio Central y Banco de Sangre, comprando los equipos que se requieren para hacer la separación de los componentes de la sangre y así extraer el plasma de los convalecientes de Covid-19”.

Explicó que “esto conlleva una serie de requisitos que es tener toda serología de los pacientes que han tenido Covid-19 positivo y que ya son negativo, por un lado y por otro, todo lo referido a la serología infecciosa, como VIH. Además de estudiar la cantidad de anticuerpos neutralizantes para Covid-19, en cada caso, ya que no todos los pacientes reaccionan de la misma forma. De esta manera podemos utilizar el plasma de los pacientes que han dado buena reacción inmunológica ante el virus y, por consecuencia, apuntar a un mejor resultado, recuperación del paciente”.

Remarcó que en la actualidad Corrientes “está haciendo stock de plasma en nuestro Banco de Sangre”.

Por último, el Ministro dijo que “el Gobernador además respondió de manera inmediata y afirmativa, cuando le consulté sobre la posibilidad de enviar plasma al Chaco, si así lo requirieran desde esa provincia, algo que aún no nos solicitaron”.