EMPRESA ADHERIDA A HECHO EN CORRIENTES

Pablo Vallejos, referente de la empresa Sol Nativo, da detalles de la estrategia para afianzarse en el mercado local y seguir expandiéndose. Trabajan con miel proveniente de 80 apicultores de Goya, Saladas, Esquina, Bella Vista, Loreto y Santa Ana.

Pioneros en el país en la introducción del doypack para este producto, y caracterizados por la variedad y calidad de sus presentaciones, la miel correntina Sol Nativo cuenta con especial reconocimiento en los mercados de la provincia y lleva con orgullo la marca Hecho en Corrientes que promueve el Gobierno provincial a través del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. Esta empresa es un ejemplo de comercialización con agregado de valor de la producción local.

“Lo que logramos con Sol Nativo es que los pequeños productores lleguemos a las góndolas con productos y presentaciones de calidad”, resalta Pablo Vallejos, referente de la marca. Su gran destaque es el envase doypack, el sachet con pico dosificador, que permite un aprovechamiento total del producto.

Según Pablo, la idea surgió luego de una charla para emprendedores en 2013 donde mencionaron las ventajas de los envases flexibles. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido usarlos para miel, un producto generalmente difícil de aprovechar en su totalidad en envases tradicionales debido a su alta viscosidad. Acudieron con la inquietud a una empresa rosarina que les fabricó una máquina a medida para su experimento de envasar miel en sachets. El éxito fue inmediato.

Actualmente cuentan con envases doypack de 500g con las variedades Eucaliptus, Citrus y Monte y Esteros, en doypack 300 gramos y pote de 500 gramos. Estas dos últimas corresponden a miel de Eucaliptus, la variedad que más se produce y más demandada por los consumidores.

“Vender miel igual que como la que viene de Buenos Aires no tiene sentido, si no vas con algo innovador la gente no te elige”, define Vallejos, quien además es ingeniero del INTA-Monte Caseros donde se dedica entre otras tareas al asesoramiento y desarrollo de la actividad apícola. “La miel correntina se caracteriza por provenir de pequeños productores, la apicultura es un rubro complementario de la agricultura familiar con entre 30 y 50 cajones, que además se organizan en cooperativas”.

La miel Sol Nativo es elaborada por la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad de Monte Caseros (CAEMC), y su producción involucra a otras seis cooperativas en Goya, Saladas, Esquina, Bella Vista, Loreto y Santa Ana. En total son alrededor de 80 apicultores de toda la provincia los que participan de la marca surgida en 2004.

Corrientes es la octava provincia en cantidad de apiarios a nivel país con 690, y el departamento Monte Caseros concentra alrededor de un tercio de ellos, según mapas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Datos del 2018 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indican que Argentina es el tercer productor mundial de miel, mientras que según SENASA, entre el 90 y 95% de la producción local va a los mercados extranjeros, en gran medida a granel.

Proyección empresarial

Sol Nativo apunta a expandirse en el mercado local que, por el momento y dada su capacidad de producción, es el que le genera mayores ventajas en cuanto a valor agregado. Conquistar el mercado porteño es uno de sus principales desafíos, y contar con la marca Hecho en Corrientes es otro factor que suma al destaque del producto, afirma el referente cooperativista.

“El correntino está acostumbrado a consumir miel, siempre hubo producción local y presencia en los pequeños mercados y ferias”, comenta Vallejos. La miel correntina tiende a ser del tipo más oscuro, por el tipo de flora local, mientras que en el centro del país tiende a ser más clara. Esta característica, que en nada afecta a la calidad del producto, define sin embargo el gusto de los consumidores en Capital Federal, donde se concentra la demanda a nivel país.

Terminada la temporada de cosechas, que va desde septiembre hasta marzo-abril, y que les arrojó en alrededor de 24 toneladas para elaborar, Sol Nativo puso en marcha su estrategia de posicionamiento 2020 a comienzos de este mes. Los objetivos trazados son afianzar su presencia en Corrientes y penetrar en el mercado porteño. La diferenciación y la calidad -miel 100% pura de abejas, sin agregados-, son sus puntas de lanza para alcanzar esa meta.