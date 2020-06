CARTA ABIERTA DE DIPUTADOS UCR A CAPITANICH

Diputados de la UCR respondieron la carta abierta del gobernador Jorge Capitanich, en la que pide una oportunidad en medio de la pandemia Covid-19 para avanzar en el proyecto de reforma constitucional.

“Desconocemos cuales serán sus deseos inconfesados señor gobernador, pero sí sabemos cual es el mayor anhelo de los chaqueños: que dejen de despilfarrar el dinero público. Los miles de millones que hoy faltan en el sistema de salud para enfrentar esta pandemia se fueron en la corrupción que impera en el Chaco en estos 13 años que llevan gobernando la provincia, usted, Bacileff Ivanoff, Domingo Peppo y Daniel Capitanich”, manifestaron desde el bloque.

“Y no lo decimos solo nosotros, usted firmó un documento público en el que reconoció que la corrupción de sus gestiones nos costaba $500 millones por año. Son los responsables de que los hospitales estén vacíos, sin insumos, sin medicamentos, con escasos profesionales en situación precarizada o sueldos miserables. Y como si fuese poco, deben soportar el ciberespionaje oficial, las amenazas y que se les diga públicamente que “se roban los insumos y no van a trabajar”, agregaron.

Sin embargo, indicaron que “no mide con la misma vara a los funcionarios incapaces de manejar este descontrol sanitario que padecemos. No nos asombra, es habitual en sus gestiones amparar a ineficientes y corruptos”.

“¿Qué está esperando? ¿Son pocos aún los infectados y fallecidos? ¿Cuál es el plan? ¿Tiene un plan? En uno de sus últimos mensajes dijo “…vamos a hacer una política sanitaria de Estado…”. Sincericidio de por medio, quedó oficializado que la salud no fue, no es, ni será política de Estado en sus gobiernos. Tampoco la educación, la seguridad, la producción, etcétera”, destacaron los diputados.

Por otro lado, mencionaron que con más de 1600 infectados y 86 fallecidos, propone como agenda legislativa la “reforma constitucional”. “¿A usted le parece que mientras se debaten entre la vida y la muerte, entre comer o no comer, la prioridad de los chaqueños es discutir eso? A usted sí, porque en plena pandemia lo habilitaría a transferir el sistema de salud pública a los municipios, condenándolos a lo peor”, subrayaron.

“¿Sabe que nos importa a nosotros señor gobernador? Que se habiliten las sesiones virtuales y así poder tratar la infinidad de leyes que presentamos en estos tres meses para mejorar la situación laboral y salarial del personal de salud y de seguridad, para que usted, sus funcionarios y legisladores se bajen el sueldo y se destine el remanente a salud pública o para contener el impacto económico en el sector privado”, puntualizaron.

Por último, expresaron: “¿Está molesto por los mensajes agraviantes que recibe en las redes sociales? Pues así suena la voz de un pueblo que le dio tres veces esa oportunidad que reclama. En nombre de la humildad que pregona, le decimos que no sea hipócrita, si realmente quiere ponerse a trabajar para revertir esta gravísima situación, hágalo de una vez por todas, sabe que cuenta con nosotros. Pero no seremos la mano que le provea el fósforo para encender la cortina de humo tras la que pretende ocultar los verdaderos problemas del Chaco. Y no se preocupe tanto por la ficha de reelección, en esos mensajes esta la respuesta”.