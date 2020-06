DÍA DEL PATRONO TRADICIONAL DE LA CIUDAD

El intendente y el viceintendente compartieron un momento de oración en honor al santo patrono, que se llevó a cabo manteniendo todos los cuidados preventivos de distanciamiento social y de higiene. “Estamos compartiendo siempre con el párroco, con quien tenemos una excelente relación”, aseguró el titular del Ejecutivo municipal.

El intendente Eduardo Tassano y el viceintendente Emilio Lanari participaron en la mañana de este miércoles 24 de la celebración eucarística por el día de San Juan Bautista, patrono tradicional de la ciudad, que se llevó adelante manteniendo todos los cuidados preventivos de distanciamiento social y de higiene, debido a la pandemia del coronavirus.

En la parroquia del barrio Aldana, el intendente y el vice compartieron un grato momento con el párroco Cristian Soto, con quien vienen manteniendo un contacto permanente, lo cual se replica con los representantes de las diversas entidades religiosas con presencia en la ciudad.

“El párroco Cristian nos recordaba que hay solamente tres nacimientos que se festejan: el de nuestro Señor Jesucristo, el 24 de diciembre; el de nuestra Madre María, el 8 de diciembre; y éste, el de San Juan Bautista, que es el patrono de nuestra ciudad, el 24 de junio”, resaltó Tassano tras participar de la breve celebración, en la que se da lectura de la Palabra, tras lo cual el diácono brinda una reflexión y luego se da la eucaristía.

“Dentro de las circunstancias actuales estamos trabajando para volver a la normalidad, con responsabilidad, y nos pareció acertado estar en esta celebración”, adujo el intendente, quien a su vez recalcó que, en el encuentro con el sacerdote, “estuvimos hablando sobre lo que hemos hecho desde el Municipio en materia de limpieza y organización como para poder hacer esta convocatoria, que es cada media hora, con los fieles que quieren acercarse; obviamente, con todos los cuidados y requerimientos”, al tiempo que añadió que “estamos compartiendo siempre con el párroco, con quien tenemos una excelente relación”.

En ese marco, Tassano reiteró conceptos concernientes en la importancia de que los vecinos continúen comportándose de manera responsable, a fin de evitar la propagación del virus. “En Corrientes se ha demostrado que todos juntos tenemos objetivos comunes: el gobernador Gustavo Valdés, nosotros, la población, y debemos seguir trabajando. Sabemos que no va a ser fácil superar este tema de la pandemia, es probable que se prolongue un tiempo más, pero también hará a la salud de todos que vayamos reintegrando todas las actividades”, interpretó.

LANARI: “ES UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL”

“Estamos en un contexto especial. No hay quema de muñecos, no hay pasaje por sobre las cenizas, pero es el patrono de nuestra ciudad y estamos acá, en esta celebración que fue cortita pero muy emotiva y no por eso menos profunda, ya que San Juan Bautista es el patrono de los correntinos”, reflexionó el viceintendente.

A su vez, Lanari hizo hincapié en la constante relación que mantiene la gestión municipal con los distintos credos y entidades religiosas de la ciudad: “Estamos en contacto con todos. Hemos acompañado ceremonias evangélicas, también de los hermanos judíos y católicas. Creemos en una integración total y en que los objetivos que persiguen todas las religiones tienen que ver con hacer el bien y acompañar al prójimo de forma permanente, así que esto es parte de eso”, consideró.

“Nosotros somos trabajadores que hemos sido puestos en un lugar gracias a la gente; tenemos un compromiso con la comunidad quizás más elevado, por el lugar en el que estamos, y creo que todas las oraciones y la cosa en común que tenemos con cada una de las religiones nos ayudan a fortalecer nuestra tarea”, interpretó finalmente.

PÁRROCO CRISTIAN

Quien evidenció su regocijo por la celebración, pero al mismo tiempo destacó la importancia de las medidas preventivas de distanciamiento social llevadas adelante fue el párroco Cristian Soto: “Se está viviendo con mucho recogimiento, con mucha oración; no de la manera masiva a la que estamos acostumbrados”, sostuvo inicialmente.

En ese sentido, recalcó que “en estos días de novena y de manera especial hoy, que se abrió el templo temprano y la gente va pasando de a diez personas, seguimos cumpliendo con todo el protocolo de acceso, y así, van teniendo un rato de oración y la posibilidad de comulgar”, sobre lo cual añadió: “Vemos gestos, actitudes y rostros que transmiten mucha emoción, mucha acción de gracias y nosotros estamos felices por eso”.

En ese marco, el párroco valoró la presencia del intendente Tassano y el viceintendente Lanari en este tipo de celebraciones: “Nos pone muy contentos. Yo represento y presido a una comunidad y por lo tanto hablo en nombre de ella. Que puedan estar en las celebraciones que tocan a la tradición y a las fibras íntimas de la ciudadanía, de los feligreses, para nosotros es una gracia y es una oportunidad para rezar por ellos, para que en su delicada tarea de la gestión, puedan sentir que también los acompañamos con la oración y cada uno haciendo desde su lugar lo que le corresponde”, resaltó.