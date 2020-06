Plantea la conflictiva situación con el Paraguay

Con fecha 23 del Corriente el mandatario provincial envío al presidente de la Nación, una carta en la que plantea en detalle la situación que se suscita en el límite con la república del Paraguay, en la zona en la que se encuentran enclavadas las islas Apipé Grande y Chico, frente a la localidad de Ituzaingó aguas abajo de la represa hidroeléctrica de Yacyretrá, que incluso ha generado acciones violentas entre pobladores e integrantes de las fuerzas Armadas del vecino país y de seguridad de Argentina. La mencionada carta gubernamental se envió con copia a la presidente del Senado Nacional, al presidente del interbloque parlamentario de Cambiemos, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, entre otros estamentos del Congreso de la Nación, dado que en el mismo no se ha tratado la demarcación realizada en la década de 1970, que es la que provocó el conflicto. Cabe señalar también que Valdés, ha adjuntado abundante y precisa información de lo planteado, en su búsqueda de encontrar intervención en el más alto nivel de la Nación, que pueda derivar en una solución del conflicto.

A continuación damos a conocer de manera textual la misiva del Gobernador al Presidente, y los antecedentes e información que acompañó a la misma cómo Anexo.

Al Sr. Presidente de República Argentina

Dr. Alberto Fernández

S / D

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente con la finalidad de solicitar se instrumente una solución a la situación de límites del territorio argentino que se suscita en la Provincia de Corrientes en la frontera con la República del Paraguay, en la zona de las islas Apipé Grande y Apipé Chico, convertidas sin fundamento alguno en territorio con “costa seca”, esto es, rodeada de aguas paraguayas de manera sorpresiva y por fuera de lo establecido en el Tratado de 1876.

El caso, sucintamente expuesto, radica en la manera en que actualmente figura demarcado el límite con la República del Paraguay, que deja a las islas mencionadas en territorio paraguayo, pasando a constituirse en un enclave carente de todo propósito, además de no responder a los términos del Tratado de 1876 con aquel país.

El tratado de 1876, que resguarda adecuadamente la Soberanía Argentina, se respetó hasta el comienzo de las obras del complejo hidroeléctrico de Yacyretá durante la década de 1970, cuando por necesidad de fijar las jurisdicciones internacionales implicadas en dicha obra, se efectuaron operaciones de demarcación que restaron del dominio argentino las aguas adyacentes a dichas islas.

Esta demarcación, no ajustada a la letra del Tratado de 1876, aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Nación, asimilándose el caso a la situación aún no resuelta de los Hielos Continentales suscitado con la República de Chile.

Las islas Apipé Grande y Apipé Chico se encuentran en una situación denominada “costa seca”, calificación que por sí misma demuestra irrazonabilidad, dado que, en dicho punto geográfico del territorio nacional, la costa es frontera, no pudiendo ejercerse soberanía ni explotación económica sobre las aguas adyacentes.

Sin perjuicio de la cuestión puramente jurídica, el efecto real de la situación planteada es que los argentinos que habitan las islas (más de 2000 argentinos), para trasladarse a otros puntos de nuestro país, previamente deben “salir del territorio nacional” para volver a ingresar al mismo. Además, no pueden hacer uso y explotación de las aguas adyacentes pues, de acuerdo a la demarcación que ahora reprocha, ellas no pertenecerían a territorio argentino.

Fundo la presente petición en el documento que adjunto, solicitando desde ya, tenga a bien Señor Presidente dar curso a una solución que lleve tranquilidad a los argentinos que habitan las islas, afirmando la Soberanía Nacional.

Dios guarde al Señor Presidente.

Gustavo Adolfo Valdés

Gobernador de la Provincia de Corrientes

Como anexo a la nota dirigida al señor presidente de la República Argentina, por parte del mandatario correntino se adjuntan, El Planteo en el que se brinda toda la información, respecto de la ubicación, densidad territorial, los municipios que conforman, el tratado que fija el territorio sus delimitaciones y que adjudicaron expresamente a la Argentina la Isla Apipé y al Paraguay la isla Yacyeretá, entre otros aspectos trascendentes para evaluar.

Se adjuntan también detalladamente los antecedentes históricos, los elementos jurídicos que surgen del tratado para la demarcación. Las interpretaciones. Los errores en el tratado de la Comisión Demarcadora. Conclusión sobre estos antecedentes y elementos jurídicos.

Los reclamos efectuados, consignando al respecto que los mismos que se han venido efectuando sobre la situación anómala de las Islas Apipe, han sido sostenidos y permanentes.

En ese sentido se abunda material de manera cronológica de los que generaron los legisladores nacionales, tanto Senadores como Diputados, pudiendo citarse: los que concretaron José Antonio Romero Feris, Noel Breard, Carlos Macchi, Tomás Rubén Pruyas, José Solana, entre otros que se han sucedido desde 1996 al 2018, con pedidos de intervención a la Cancillería y de las máximas autoridades del Ejecutivo, es decir en el Congreso Nacional la situación de límites con el Paraguay no pasó desapercibida, dado que cada reclamo de los legisladores correntinos tomó estado parlamentario. A pesar de ello la demarcación efectuada en la década de 1970, que es desde donde surgen los conflictos, y que requería aprobación del Congreso Nacional, no se ha tratado a la fecha.

También se aportan antecedentes de recomendaciones del PARLASUR y actuaciones ante el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Es decir la misiva del Gobernador al Presidente de la Nación y a los organismos y estamentos antes mencionados, se acompaña con abundante información como para que el Gobierno Nacional, pueda evaluar y tomar decisiones en un tema extremadamente importante, de manera directa para dos mil familias argentinas, que afecta la Soberanía Nacional y a un gran número de actividades productivas, comerciales, sociales y culturales.