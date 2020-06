UNNE

La Secretaría General de Posgrado de la UNNE informa que desde mañana, miércoles 1° de Julio se abren las Convocatorias 2020 para inscripción de aspirantes a subsidios para realizar estudios de posgrado en la UNNE y en otras Universidades Nacionales del país, destinadas a docentes, becarios y no docentes de la UNNE.

En entrevista con Radio UNNE 99.7, la secretaria general de Posgrado de la UNNE, doctora Gladys Dapozo explicó que la información específica referida a cada convocatoria se detalla en cada una de las Resoluciones aprobadas en la última sesión de Consejo Superior (CS), a saber:

-Convocatoria destinada a Docentes y Becarios de la UNNE: por Res. 208/20 CS se dispone la convocatoria 2020 a subsidios para realizar estudios de posgrado en la UNNE y en otras Universidades Nacionales del país, en el marco de la Resolución 300/19 CS. Los interesados deben cumplir con la información requerida en http://posgrado.unne.edu.ar/subsidios# y enviar la nota de solicitud de inscripción, adjuntando copia de DNI, al mail sgpos.unne@gmail.com

– Convocatoria destinada a No Docentes de la UNNE: por Res. 207/20 CS se dispone la convocatoria 2020 a subsidios para realizar estudios de posgrado en la UNNE y en otras Universidades Nacionales del país, en el marco de la Resolución 369/16 CS. . Los interesados deben cumplir con la información requerida en http://posgrado.unne.edu.ar/subsidios# y enviar la nota de solicitud de inscripción, adjuntando copia de DNI, al mail sgpos.unne@gmail.com

Subsidios para motivar y estimular la formación

“Los docentes, becarios y no docentes de nuestra universidad interesados en conocer el alcance de éstos subsidios, encontrarán toda la información y las condiciones requeridas para cada convocatoria en el sitio de la Secretaría General de Posgrado de la UNNE” informó la titular del área de Posgrado de la UNNE. La doctora Dapozzo expresó además, que éstos subsidios promovidos por la UNNE “son beneficios que cubren los costos de una carrera de posgrado y se otorgan con la idea de mejorar la formación y el desempeño de las funciones específicas que desarrolla cada docente, becario o no docente dentro del ámbito universitario; también es una forma de motivar y estimular a nuestros no docentes para que actualicen su formación en las áreas en las que se desempeñan” concluyó.

La inscripción de aspirantes se realizará del 1 de julio hasta el 7 de agosto del año en curso.