TAMBIÉN INAUGURÓ OBRAS EN UN ALBERGUE JUVENIL

El gobernador Gustavo Valdés se dirigió en la tarde de este miércoles hasta Goya, donde inauguró en primer lugar la Estación Transformadora (ET) Oeste, a través del cual “podemos decir que Corrientes le está dando a la ciudad soberanía energética para su desarrollo”, remarcó el Mandatario provincial. También se hizo lo propio con obras de refacción y refuncionalización en el Albergue Juvenil “Hogar Rural”.

“En el vocabulario de la política de Corrientes tiene que estar la palabra energía y todos tenemos que conocer en profundidad lo que vale la energía eléctrica y la potencia que eso genera, ya que en definitiva se traduce en recursos”, dijo Valdés al iniciar su discurso. A lo que agregó que “somos la Provincia número 1 en generación de energía eléctrica de la Argentina y tenemos que saberlo”.

Recordó que “durante mucho tiempo buscamos soberanía energética y si no tenemos esta obra de infraestructura, el potencial energético que producimos no se queda en Corrientes, sino que se va a otros lugares como Buenos Aires, Córdoba o Chaco”. Y continuó: “Durante muchísimo tiempo también salimos a distribuir esa energía”, es decir que “si no tenemos distribución interna de energía en Corrientes, no podemos invitar a las empresas a que se instalen aquí porque no tienen energía segura”.

Pero “pudimos salir a distribuir en el transcurso del tiempo con obras que eran y son inteligentes, que las hizo en su tiempo Ricardo Colombi con el Gobierno nacional, como la Estación de Rebaje de 500 KV en Mercedes, lo que nos permitió anclar la energía en la Provincia y comenzar a distribuir con obras a Paso de los Libres, a traer energía eléctrica a Goya con estaciones transformadoras”, repasó el Gobernador. En ese sentido, explicó que esta obra “lo que nos genera es poder llegar a Goya por dos lugares: cuando corta el norte entrar desde el lado de Mercedes y dar energía segura”, y a su vez “decirles a todos que pueden venir al Parque Industrial que hay energía segura y potencia disponible”.

El primer Mandatario manifestó además que “los correntinos tenemos que pedir la soberanía energética y las obras de infraestructura eléctrica necesarias, para darles posibilidades de desarrollo a cada una de nuestras ciudades”. Señaló así que “Corrientes tiene un enorme potencial de desarrollo, pero para eso necesitamos energía y hoy acá podemos decir que con esto, se le está dando a Goya soberanía energética para su desarrollo”.

Explicación Técnica

El secretario de Energía de la Provincia, Arturo Busso, enfatizó en que “acá se ve plasmado el enorme esfuerzo que hace la Provincia en el área energética, con el compromiso de la gestión del gobernador Valdés”. Expuso que la central transformadora tiene la capacidad de 30 megavatios de potencia y se sustenta desde la estación de Carolina a Mercedes, dando una posibilidad a Goya de tener un doble suministro a Carolina, ya que se alimenta desde Corrientes.

Esto significa que el horizonte que posibilita esta ET, de satisfacer la demanda, “es grande gracias a la capacidad con la que va a contar la ciudad de Goya con más de 100 megavatios de potencia instalada” contó. Es una obra que brotó de sucesivas ampliaciones en la línea de Mercedes- Goya, y presenta una inversión total de aproximadamente 10 millones de dólares, con 5 millones aportados por la Provincia.

Busso mencionó además el compromiso del Gobierno provincial, de continuar realizando obras complementarias para mejorar la vinculación en el transporte eléctrico, una de las cuales es la que se está llevando a cabo con el vínculo de esta estación con la antigua de Carolina, y con otra línea al sur de Goya, con inversiones de más de 20 millones de pesos.

El intendente de Goya, Ignacio Osella, expresó que “estás obras son fundamentales, ya que perdurarán para los próximos 20 años y a la vez, le dará alivio a otras localidades de cercanía”. Asimismo destacó la participación de diversas empresas como del Gobierno provincial, para llevar a cabo la concreción de la obra.

Inauguración del “Hogar Rural”

Tras la inauguración de la ET Oeste, Valdés hizo lo propio en el Albergue Juvenil “Hogar Rural”, ubicado en Mariano I. Loza 674. Allí el Gobierno provincial invirtió $10.430.160 en su terminación y refacción para que mujeres provenientes del campo puedan realizar sus estudios secundarios en la ciudad de Goya.

“Hay dos tipos de obras, la que se ve y que es más fácil y después las que no se ven”, comenzó relatando Valdés al inaugurar el Hogar Rural. Luego se refirió al “laberinto judicial” que tuvieron que resolver para poder iniciar con los trabajos concretos de infraestructura, pero celebró haber superado ese obstáculo y así poder cortar cintas en el lugar.

“Es un edificio nuevo cien por ciento”, aseguró el Mandatario sobre el resultado de los a trabajos encarados allí y destacó posteriormente el valor de “la obra que no se ve”. Parangonando a Saint Exupery, dijo Valdés que “lo esencial es invisible a los ojos” al entender que “lo importante ahora viene con el transcurso del tiempo y este es nuestro aporte para que tantas mujeres rurales accedan al conocimiento gracias a la ayuda de personas que aportan lo suyo para que la sociedad sea mejor”.