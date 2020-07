DESTINADO A CHICOS Y ADOLESCENTES

“Pintame de colores” y “Te cuento carnaval. Historias para recordar”, son dos propuestas culturales y recreativas que impulsa la Municipalidad de Corrientes destinado a quienes esta celebración popular forma parte de su pasión y quieren transmitirla a través de dibujos, pinturas o cuentos. Dada la gran convocatoria en ambos concursos, la fecha límite para presentar los trabajos es el 30 de julio, habrá premios para los ganadores y certificados para todos los concursantes.

Bajo la consigna “Pintame de colores”, la Municipalidad lanzó la convocatoria al primer concurso de dibujo o pintura, como así también de relatos de carnaval para niños, niñas y adolescentes. Los participantes deberán presentar un dibujo o pintura temática de carnaval que se compartirá mediante publicaciones en redes sociales. Está dividido por categorías, la 1° para niñas y niños de 6 a 11 años; la 2° para niñas y niños de 12 a 14 años y la 3° para jóvenes de 15 a 18 años.

Los trabajos deberán ser individuales y no se aceptará más de 1 (uno) por participante. Los diseños deberán ser creaciones originales, no pueden ser copias o reproducciones de trabajos artísticos de otras personas. No se admitirán trabajos que hayan ganado un concurso u obtenido algún premio o reconocimiento o que hayan sido expuestos o publicados por cualquier medio.

El material para la confección del dibujo es libre y a elección de los participantes, como así también la técnica a utilizar (ej.: crayones, lápices de colores, pintura acrílica, pinturas al agua, óleos, xilografías, mixtas o cualquier otro elemento de dibujo).

Los trabajos deberán realizarse sobre una hoja en blanco o fondo claro. No se aceptarán trabajos realizados en volumen, como maquetas o esculturas. Deben tener escrito en alguna parte de la hoja el nombre del autor/a.

RELATOS ESCRITOS

“Te cuento carnaval. Historias para recordar”, se trata del primer concurso de relatos escritos de carnaval para comparseros de la Ciudad de Corrientes. Se trata de un certamen que tiene como objetivo documentar a través de la letra cómo el comparsero y artista vive o vivió el carnaval en distintos periodos históricos.

Este concurso también se divide en categorías: la 1° para niñas y niños de 6 a 11 años; la 2° para niñas y niños de 12 a 14 años; la 3° para jóvenes de 15 a 17 años y la 4° para adultos desde los 18 años sin límite de edad.

El cuento que se relate deberá ser realizado en forma personal, vinculando la temática a experiencias vivenciadas en relación al carnaval correntino. Se podrán escribir hasta dos cuentos por persona, con un máximo de 5 carillas por cuento.

PRESENTACIONES

Tanto los dibujos, pinturas y relatos deberán ser enviados al correo direcciongeneraldecarnaval.ctes@gmail.com. La fecha de presentación límite será el 30 de julio. Posteriormente, se dará a conocer la nómina de premiados y sus respectivos reconocimientos. Todos los participantes recibirán certificados de participación en el proyecto. Para más información, los interesados deberán escribir al mail mencionado o bien por teléfono al (3794)689924.