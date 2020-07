POR UNA CIUDAD MODERNA Y AMIGABLE

Se trata de 11 gestiones de bienes de la propiedad que se harán directamente en la página web de la Municipalidad. Los expedientes, algunos de los cuales antes demoraban tres meses en cumplimentarse, ahora podrán resolverse en sólo 10 días. “Desde un primer momento sostuvimos que el municipio tenía que estar acorde a la evolución de los tiempos que se están viviendo”, afirmó el intendente Tassano.

El intendente Eduardo Tassano anunció que a partir de ahora los vecinos de la ciudad tendrán la posibilidad de realizar, a través de internet, diferentes trámites de la propiedad, ante la Dirección General de Catastro, que hasta entonces se hacían de manera presencial. Esto no sólo redundará en mayores comodidades para los ciudadanos a la hora de llevar a cabo este tipo de gestiones, sino que también representará una diferencia sustancial en materia de la velocidad con la que obtendrán los resultados buscados, reduciendo los tiempos y optimizando así la prestación del servicio.

Los trámites -disponibles en ciudaddecorrientes.gov.ar/tramites/catastro- son: Responsable de pago de impuestos con mensura para prescripción adquisitiva, Responsable de pago de impuestos, Alta de adrema, Alta de adrema con mensura para prescripción adquisitiva, Cambio de dominio, Informes varios, Cambio de domicilio postal, Modificaciones varias, Verificación de datos, Citación de linderos y autoridades, y Determinación línea municipal.

Este proceso de digitalización refleja una nueva acción efectuada desde la gestión municipal encabezada por Tassano, en pos de brindar más y mejores servicios a los vecinos, utilizando para ello las nuevas tecnologías, a fines de facilitar la realización de trámites de diversa índole. Esto se circunscribe en uno de los principales ejes de su gobierno, que consiste en avanzar en la modernización y simplificación de las documentaciones que realizan los ciudadanos en las oficinas y reparticiones municipales.

UN MUNICIPIO ACORDE CON LOS TIEMPOS QUE CORREN

“Nosotros desde un primer momento sostuvimos que el municipio tenía que estar acorde con la evolución de los tiempos que se están viviendo. La pandemia aceleró esto porque nos obliga a nuevas formas y usos, al haber menor movilidad de los ciudadanos para que puedan hacer la mayor cantidad de trámites desde sus casas”, sostuvo inicialmente Tassano.

Seguidamente, acotó que “además, a través del Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda, realizamos un estudio que nos reveló que en la ciudad hay un 78 por ciento de vecinos que usan internet y que la mayoría lo hace a través de su celular”, sobre lo cual consideró que “todo esto potencia lo que habíamos previsto en su momento, para la modernización y la simplificación de muchos trámites, inclusive los que hay dentro del municipio”.

“Esto también nos lleva a que el personal municipal se capacite y se adapte a las nuevas funciones que va a tener y no quedar preparado sobre cosas que ya no sirven más o que no se van a usar más”, adujo ulteriormente.

TRÁMITES EN MENOS TIEMPO

Tassano recordó que “anteriormente, para iniciar los trámites había que venir al Palacio Municipal, de aquí tardaba 15 días para llegar a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y de allí otro tanto hasta llegar a la ACOR, que es donde funciona Catastro” sobre lo cual sostuvo que, en algunos casos, demandaba más de tres meses en concluir.

“Profesionales abogados, arquitectos, ingenieros y agrimensores, como también vecinos en general se van a beneficiar con este proceso de virtualización de los trámites de Catastro”, valoró. Respecto de ello, agregó que, al ingresar sus datos, los interesados automáticamente pueden subir como PDF los planos y requisitos esenciales que solicita el trámite, lo que llega de forma automática al área, va pasando por los responsables y luego vuelve al usuario con el permiso, el informe o dictamen solicitado.

La novedad refleja los avances en materia de modernización, una constante en la gestión de Tassano para lo cual se continúa con disímiles y variadas capacitaciones: “Se capacitó al personal, se hicieron las pruebas y actualmente no lleva más de 10 días hacer estos trámites. Ahora el usuario o vecino ya sube toda la información esencial. Hay solo una instancia presencial y para que haga eso se le da 24 o 48 horas”, explicó. Acerca de ello, el titular del Ejecutivo municipal ponderó el hecho de que, con este tipo de servicios, “no van a coexistir más papel y web, ya que estos trámites se harán únicamente de manera virtual”.

LA MODERNIZACIÓN AL SERVICIO DE LOS VECINOS

“La modernización interna del municipio repercute directamente en los trámites que los vecinos deben llevar adelante, y que en este caso, anteriormente realizaban de manera presencial, en formato papel, y que tenían una duración en el tiempo bastante extensa dado que requerían a su vez interacción con otras áreas externas a la Municipalidad, como el Registro de la Propiedad Inmueble”, recalcó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

“Todos estos trámites a partir de ahora podrán hacerse a través de la página de la Municipalidad. Allí uno va a encontrar instructivos para saber cómo funciona, tendrá que declarar un correo electrónico mediante el cual se va a vincular para realizar estos trámites, y a partir de eso todo ya lo podrá hacer desde la casa”, detalló. “Este proceso de simplificación de trámites incluyó un acuerdo con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, en un trabajo conjunto que nos permite vincularnos con ellos de manera online, para poder agotar algunas inquietudes que antes nos llevaban un mayor tiempo y que ahora se ha achicado a un tercio”, añadió al respecto.

En ese sentido, el secretario de Coordinación de Gobierno recordó la importancia de las continuas capacitaciones que se vienen llevando a cabo desde el inicio de la gestión en diversas y numerosas temáticas, y que se replicaron también en esta ocasión en particular: “Para llegar a esto estuvimos trabajando internamente con los equipos y agentes municipales. Se elaboraron capacitaciones y protocolos de actuación específicos, y el personal estuvo practicando para llegar al día en que damos a conocer estos servicios de la mejor manera”, sostuvo. “Seguimos con este ritmo de simplificación de trámites, haciéndolos más cortos, y facilitándolos mediante la modalidad online”, complementó.

POR INTERNET

De este modo, ingresando a http://ciudaddecorrientes.gov.ar/tramites/catastro, se podrán descargar los formularios e iniciar los expedientes sin tener que asistir a las oficinas municipales (excepto que la propiedad en cuestión esté judicializada y se deba chequear la veracidad de la documentación presentada).

“Venimos trabajando en una evaluación general de aquellos trámites que son de cara al vecino en las áreas municipales con mayores solicitudes y vemos los que son pasibles de simplificar en busca de acortar el tiempo de la gestión del expediente. En este caso, empezamos por la Dirección General de Catastro y detectamos que once de sus trámites, que se hacen históricamente en papel, se pueden realizar de manera virtual a través de la guía de trámites de la página web de la Municipalidad”, describió la subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología, Gabriela Gauna.

En ese sentido, la funcionaria remarcó los beneficios que estos cambios traerán aparejados en los particulares: “El usuario, vecino o profesional puede iniciar el expediente sin moverse de su casa. Además, antes había que ir a la ACOR (Agencia Correntina de Recaudación) a abonar una tasa; y ahora, por la ordenanza tarifaria, al ser online, no se paga monto alguno por la iniciación del trámite administrativo”, recordó.

En ese sentido, Gauna resaltó que “gracias a la intervención de la ACOR se va a avanzar en la liquidación y el posterior envío de cupón de pago (vía email) al usuario, a fin de que pueda abonarlo de manera online con cualquier medio de pago electrónico, o sino también a través de un Rapipago”, sobre lo cual aclaró que “esto último sólo para aquellos documentos que requieren el pago de una tasa diferente a la de inicio de trámite; aunque no obstante, habrá una mesa de ayuda con apoyatura del call center de la ACOR”.

Por otra parte, Gauna añadió que “se generó un protocolo de actuación para poder capacitar a los agentes municipales que van a intervenir en estos casos, a fin de cuenten con toda la información necesaria para saber cómo proceder en cada caso y pueda servirles de ayuda a la hora de interactuar con el usuario” tras lo cual subrayó que también se anexaron instructivos para los usuarios en la página web, de modo tal que todo lo que pueda generar dudas para los contribuyentes se apoyará con videos de fácil entendimiento.

“Estamos trabajando para replicar estos trabajos de modernización. En primer término, en siete trámites del área de Obras Particulares, y luego en gestiones ante Fiscalización Urbana”, indicó finalmente la subsecretaria de Modernización de la Municipalidad.