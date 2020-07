SE ACUMULAN A LA FECHA 163 POSITIVOS

El informe epidemiológico de la provincia consigna que, tras los doce casos informados ayer a la tarde de Paso de los Libres, no se registraron nuevos contagios de Coronavirus, por lo que se acumulan a la fecha 163 positivos, de los cuales se recuperaron 128 personas que fueron dadas de alta. Se mantienen activos 34 positivos, de los cuales tres personas se encuentran internadas, una en la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado, dos en sala general en estado clínico estable, todos en el hospital de Campaña, las demás personas se recuperan aisladas en sus domicilios. Hubo a la fecha una persona fallecida de Capital. Hay en aislamiento preventivo obligatorio 1509 personas y han concluido esa condición 13.598 personas.

El Comité de Crisis destaca el trabajo que se realiza en Paso de los Libres, poniendo de relieve el gran esfuerzo que demanda el control de la circulación de virus. Lo que entienden debe servir de ejemplo al resto de la ciudadanía correntina, para que tome todas las medidas de precaución y no abandone por ningún motivo los controles de higiene, distancia social, uso de barbijo y no generar aglomeraciones, dado los peligros que no cumplirlos implica.

DENGUE

Inactivo

