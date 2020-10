INVERSIÓN ADICIONAL DE $ 2100 MILLONES

Los aumentos son de acuerdo al sector, mientras que los plus, un 10 % más para todos. Las guardias médicas un 30% más y duplicando las de urgencias y terapia. Los adicionales de Salud y Seguridad por la pandemia, un 40% más.

El Gobierno Provincial detalló este lunes el incremento de los salarios que recibirán todos los empleados en actividad y jubilados del sector público a partir de octubre, en lo que constituye la tercera medida de este tipo en el año. Los aumentos salariales van desde un 10 a un 20 por ciento de acuerdo al sector, más los plus que reciben todos los agentes, mientras que el adicional por la pandemia para las áreas de salud y seguridad aumentan un 40 por ciento, pasando a ser remunerativo su mayoría y las guardias médicas aumentan un 30 por ciento, duplicándose las que son en urgencias y terapia intensiva. El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini dio a conocer que estas medidas implican una inversión anual adicional de 2.100 millones de pesos y que generan una recuperación real de los sueldos y un impacto en el consumo local.

El titular de la cartera económica de la provincia dio este lunes a la mañana una conferencia de prensa para detallar los incrementos salariales que cobrarán los empleados y jubilados a partir de octubre. Lo acompañaron en la ocasión, el subsecretario de Finanzas, Juan Pablo Pelozo; el Tesorero de la Provincia, Jorge Gazzo; y el subsecretario de Sistemas y Tecnología de la Información, Federico Ojeda. Así fue que Rivas Piasentini brindó detalles desde el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda.

En la oportunidad, el funcionario indicó que “de acuerdo con la decisión por parte del Gobernador (Gustavo Valdés) de brindar mejoras salariales con respecto a la inflación”, se llegó a la resolución de continuar avanzando en correcciones salariales que estaban planteadas para el mes de noviembre, pero que serán adelantadas para este mes de octubre.

Sostuvo que las medidas se encuadran en el carácter general y particular, “teniendo una mirada especial en el sector de seguridad y salud, ya que están poniendo un trabajo muy significativo en este contexto de Pandemia. Por lo tanto, ambos sectores tendrán un diferencial”.

Plus

Primeramente, se dio a conocer que en el caso de los adicionales mensuales remunerativos, se mantendrá la modalidad de pago unificada para evitar aglomeración, lo cual alcanzará la suma de $12.650 por agente, teniendo en cuenta que la medida alcanza a estatales activos y jubilados.

De esta manera, el adicional mensual remunerativo ordinario conocido como Plus I y el adicional mensual remunerativo extraordinario –Plus II- en ambos casos se incrementará un 10% desde el mes de octubre y se abonará en las próximas fechas a confirmar.

Adicional Covid

Por otro lado, en el caso del adicional que se viene abonando a los agentes de Seguridad y Salud, debido al control de la Pandemia, que hasta septiembre se realizaba de manera no remunerativa y no bonificable, desde octubre se adicionarán un incremento del 40% de aumento que alcanza a 16.000 agentes, de los cuales esos 10.000 pesos pasan a ser remunerativos, no bonificables; y los 4 mil pesos que se incorporan seguirán siendo no remunerativos, no bonificables. “Con la posibilidad de que con el paso del tiempo se conviertan en remunerativos, no bonificables”, aclaró Rivas Piasentini.

Docentes

En tanto, el Ministro dio a conocer que, en el sector docente, teniendo en cuenta que en febrero se acordó con los gremios provinciales, en el marco de las paritarias, un incremento de $700, en esta ocasión el gobernador Valdés decidió incrementar este valor a $1.000. A su vez, se incorporan $600 nuevos al básico y también se incrementa el Fondo compensador provincial siguiendo criterio FONID, hasta dos cargos con un total de $1.000, respectivamente.

Administración general

Luego, el funcionario señaló que “con excepción del sector docente, de seguridad y categoría 180 de salud pública que incluye al personal médico y enfermeros universitarios, en la administración general habrá un incremento de carácter remunerativo del 10 por ciento en la asignación de clases de todas las categorías y además se agregan 500 pesos en el código 134 para la escala única de remuneraciones, categoría 030 y 120 escala de computación. Esto significa una corrección de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los agentes, además del salario básico, favoreciendo lo vinculado a la carrera administrativa”.

Salud

Por su parte, la categoría 180 de Salud Pública abarca a unos 4.700 agentes y la corrección en este caso será del 20 por ciento en la asignación de clase como para que “el amesetamiento que se da en el sector vuelva a tomar impulso la pirámide”, aclaró Rivas Piasentini. Además, en Salud se incrementan a partir de octubre las guardias en un 30 por ciento. “Hoy una guardia activa de 24 horas está en el orden de los $ 3.394 pesos y pasará a abonarse $4.412”, graficó.

El Ministro hizo una salvedad para dos sectores dentro del escalafón de Salud Pública y que tienen que ver con las guardias que se prestan en dos servicios especiales: emergencias y terapias intensivas. Aquí las guardias van a duplicar su valor, “generando un impacto significativo para los profesionales que estén dispuestos a realizarlas”, señaló. Y consideró que “son sectores esenciales en este contexto de pandemia”, mientras que las becas a residentes van a tener un incremento del 10 por ciento al igual que el resto de los sectores.

Seguridad

En Seguridad se incluye al sector policial y penitenciario, que tiene una modalidad específica en la liquidación de haberes y se calcula el escalafón por el sistema de puntos y de allí surge el salario. “La corrección en este caso es del 7 por ciento en el valor punto y vamos a duplicar la cantidad de puntos en los conceptos de guardias rotativas, y por otro lado, el código 122 que es un adicional remunerativo mensual y que también beneficia a quienes sean jubilados tanto policías como penitenciarios”, indicó. Y se eleva el mínimo garantizado en 7 por ciento (toma como referencia el grado de cabo de policía).

Vialidad

En Vialidad provincial se da un incremento del 10 por ciento del valor básico en su escalafón.

Incremento sustentable

“La salud en las finanzas provinciales nos ha permitido avanzar en estas recomposiciones salariales y el Gobernador ha tomado la decisión de hacerlo y que sea sustentable en el tiempo, en tiempos difíciles para el país por la pandemia y por la cuestión inflacionaria que corroe el salario de los trabajadores”, declaró Rivas Piasentini en el transcurso de la conferencia de prensa.

A la vez que puso de relieve que la inversión adicional mensual en salario es de 590 millones de pesos adicionales mensuales, que redunda en 2.100 millones de pesos anual, que se agregan a las medidas tomadas con anterioridad. “La recuperación del salario es central para el Gobierno Provincial, estas medidas reactivarán el consumo local”, aseveró.

Para finalizar, aseguró que “esta es la tercer medida de aumentos salariales, pero no decimos que sea la última, ya que en la medida que estén dadas las condiciones vamos a ir recuperando el salario de los trabajadores del Estado”.