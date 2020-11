LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS

Tres localidades del territorio provincial ingresan a fase tres con la intención de frenar el incremento de los contagios de Covid-19 que llevó a que en la fecha existan 286 nuevos casos, de los cuales 237 correspondieron a la Capital, con lo que en los últimos siete días se superó en la ciudad la barrera de los setecientos casos. El mandatario fue contundente al admitir que hay circulación viral en la ciudad y que es imperioso bajar la movilidad, para recuperar la trazabilidad y así poder dar respuestas a las contingencias que genera la pandemia. De tal manera anunció que se implementan restricciones, que implican un regreso a fase tres en las tres localidades mencionadas, con algunas particularidades. A la vez que anunció también la implementación del Plan Detectar con alrededor de 30 puntos de testeos en la ciudad, tarea que desarrollará Salud Pública en forma conjunta con la comuna local. Otra medida que anunció fue que el Estado mantendrá la potestad de los controles en todos los ingresos a la Provincia, descartando la implementación de un sistema privado en esa actividad.

En este sentido, este jueves el gobernador, Gustavo Valdés, en el salón amarillo de Casa de Gobierno, decretó asueto administrativo para las tres localidades en cuestión desde el viernes 13 al domingo 22 de noviembre, inclusive; adelantando que el próximo 23 se hará una nueva evaluación de la situación epidemiológica.

En este contexto, Valdés anunció que se mantendrán las guardias esenciales de la administración pública e invitó al poder legislativo y al judicial a que tomen las mismas medidas”.

“De igual manera vamos a estar suspendiendo las reuniones sociales, actividades de culto y en el caso de las reuniones familiares pedimos que durante estos días se junten simplemente los convivientes y hagámoslo con responsabilidad”, exclamó.

Con respecto, a los bares y restaurantes, funcionarán con la disponibilidad al aire libre hasta las 00. A su vez, aumentaremos los controles con la colaboración de la Policía de Corrientes los días jueves, viernes, sábado y domingo de 00 a 06 de la mañana, “para que ponga en vigor estas decisiones que estamos tomando y vamos a poner una restricción en la circulación principalmente los fines de semana donde notamos el mayor número de los desbordes”, anunció y continuó enfáticamente “no es el momento de fiesta porque estamos atravesando el peor momento de la Pandemia y debemos tener cuidado”.

En el caso de los comercios, el horario se requerirá que sea de atención de corrido de 9 a 17, excepto esenciales, que tendrán permitido hasta las 22 y las farmacias hasta las 24. Mientras que los casinos tendrán apertura hasta las 24.

Puente General Belgrano

En este caso, el Gobernador, hizo mención a las manifestaciones sobre las aperturas de circulación en el puente Chaco-Corrientes, y aseguró que “hemos permisiones cuando las circunstancias lo permitieron, pero en estas instancias estas son las medidas que debemos de tomar”.

Dejando en claro que continua en vigencia la apertura para el personal esencial; también para los empleados del servicio de justicia, en el caso de que las acciones sean habilitadas en Corrientes y finalmente, para los dueños de inmuebles en las ciudades de la provincia, pacientes oncológicos y recuperados de Covid-19.

Plan Detectar

En la oportunidad, Valdés anunció la implementación de dicho plan que contará con 10 puntos, es decir, que se tomaran muestras al azar para ver quién puede estar o no contagiado exclusivamente en la ciudad de Corrientes, “ya que hoy tenemos circulación viral en Corrientes”, aseguró.

Asimismo, se dispondrá de 20 puntos en el ministerio de salud pública.

“Reivindicamos la potestad provincial de controlar el funcionamiento de cada reten y lo vamos hacer exclusivamente con el Estado y no vamos a tener ningún tipo de intervención con empresas externas, sino que será una función especial de Corrientes”, determinó.

Turismo y demás actividades recreativas

Ante estas acciones, sostuvo que “en el caso de la circulación de ciudades fronterizas no vamos a estar exigiendo la prohibición entre ciudades puntualmente como el caso de Colonia Liebig-Apostoles, Ituzaingó-Posadas, La Paz-Esquina, Chajarí-Mocoretá, solo se requerirá el DNI”.

“En cuanto al turismo interno con las ciudades que no tienen casos, vamos a seguir trabajando según el plan que hemos propuesto, pero si suspendemos el ingreso y egreso en Capital, Bella Vista y Paso de los Libres”

Por otro lado, en el caso, del deporte al aire libre, fútbol 5 y gimnasios, contarán con permiso hasta las 22, continuarán las actividades profesionales de AFA y básquet, con normalidad. Mientras que las acciones en las playas permanecerán suspendidas.

Situación epidemiológica

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, detalló que, al día de hoy, la provincia cuenta con 1053 activos, 4550 acumulados y 3405 recuperados. La misma remarcó que desde el mes de septiembre en adelante, se ha incrementado considerablemente los casos, “sobre todo en estas últimas dos semanas”.

Asimismo, la funcionaria puntualizó que “al incrementarse el número de activos, se incrementa la cantidad de aislados”, informando que hay 67 internados en el Hospital de Campaña, y se registran 92 fallecidos.

En este sentido, Bobadilla expuso que, desde el último domingo a hoy, ha habido un crecimiento exponencial de la curva de contagios, detallando –respecto a los grupos por edades – que “la que más se contagia es la población joven, económicamente activa, aunque hubo un incremento en los adultos mayores”.

Casos activos en la provincia

Capital cuenta con 882 casos activos; Paso de los Libres con 83; y Bella Vista con 51. Además, las localidades de Santo Tomé, Goya, Saladas, Santa Rosa, Santa Ana, Riachuelo, Curuzú Cuatiá, Empedrado y Gobernador Virasoro, también registran casos activos de Covid-19.

Pedido de conciencia ciudadana

“Cuando comenzó la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar -comenzó diciendo Valdés-, hoy la vacuna comienza a ser una realidad, mientras tanto no tenemos que aflojar”. Agregó que el personal de salud y las fuerzas de seguridad “están haciendo un trabajo increíble” y que se esfuerzan por asegurar el bienestar de la gente.

“Hoy tuvimos 286 casos, la gran mayoría de Capital, y eso nos preocupa mucho”, expresó el mandatario, explicando que a este ritmo de contagios se proyectan entre 2500 y 3500 casos en los próximos diez días solo en esta ciudad. “El objetivo es que paremos un poco la pelota en Capital y volvamos a Fase 3, también en Paso de los Libres y Bella vista”, declaró Valdés, para de esta forma tener una recuperación en diciembre.

A todo esto, reiteró la necesidad de tomar conciencia entre la población, si no “las consecuencias van a ser tremendas”. También se informó que el Hospital de Campaña sumó a 25 médicos y 50 enfermeros, a los que se sumarán otros 20 y 50 respectivamente. Hoy en día trabajan de forma directa e indirecta casi 1000 personas en el nosocomio.

“La demanda en material humano es muy grande, si no detenemos la curva vamos a tener mayores inconvenientes”, advirtió Valdés, manifestando su congoja por los 92 fallecidos por Covid-19. “Nuestras condolencias a sus familiares”, transmitió.

“Pedimos que no haya circulación, esto no es un toque de queda, sino que tenemos que quedarnos en nuestras casas para resguardar nuestra salud”, pidió Valdés y llamó a la sociedad a tomar conciencia sobre la situación, teniendo en cuenta los números contundentes de casos y “este es el momento que convoco a la ciudadanía de Corrientes para que las medidas y acciones sean inteligentes y respetas”.

Testeos

Respecto a los hisopados, el mandatario dio cuenta que diariamente se realizan alrededor de 2mil testeos por día, acumulando más de 93mil en la provincia, y 34mil en Capital. “Estos testeos lo solventamos entre todos, y el secreto del éxito es que tengamos el mayor número de hisopados posibles”, agregó el gobernador, detallando que “solo en el día de ayer, el 4% de los exámenes realizados dieron positivo”.

“Tuvimos picos en China, Estados Unidos, Europa, el AMBA y ahora nos toca a nosotros”, señaló el mismo, instando “a los capitalinos a que paremos”. Asimismo, Valdés resaltó la situación que atraviesa la ciudad de Paso de los Libres “que les toca lidiar con la frontera más grande que tiene la República Argentina con Brasil”.

A modo de cierre, el mandatario agregó que “ya hay luz al final del túnel”, refiriéndose a la llegada de la vacuna, pero “tenemos que parar la actividad estos 10 días y si tenemos resultados positivos vamos a volver a la actividad el 23 de noviembre”.

“Pero debemos tener el máximo de las cautelas, reflexionemos y pensemos que estamos en el peor momento, por eso pido la colaboración y respeto por las medidas principalmente en los barrios para que tengamos resultados satisfactorios, sino tomaremos otras medidas más duras”, finalizó.

Conferencia de prensa

“Vamos a utilizar toda la fuerza del estado en los controles para hacer cumplir este decreto. Si las personas no acatan, vamos a hacer uso de la fuerza pública y poner en conocimiento de la justicia ese accionar que pone en peligro la salud de los correntinos”, dijo el mandatario al iniciar la rueda de prensa.

Respecto a cómo será el funcionamiento de gimnasios y casinos, Valdés señaló que pueden funcionar hasta las 22 horas, aunque advirtió que en el caso que se detecte algún caso positivo, el lugar se cierra, en algunos casos hasta por tres días, para la correspondiente desinfección y lograr determinar el nexo de los contagios y en otros casos hasta siete días de cierre, de acuerdo a cada circunstancia.

“En esos lugares no se han detectado mayores inconvenientes por ahora, si vemos que el problema viene de las reuniones sociales y fiestas”, manifestó Valdés, para luego dejar en claro que “con la colaboración de la Policía de la Provincia y el municipio vamos a controlar y sancionar donde haya excesos”.

Sobre el lamentable episodio que se viralizó sobre una fiesta clandestina desarrollada en un banco de arena, Valdés comentó que “son actitudes irresponsables de gente que no es consciente que hay correntinos que se están muriendo” y al mismo tiempo expresó que en ese caso puntual, el contralor es de jurisdicción federal, a través de la Prefectura, por lo que la Provincia no puede intervenir, pero aseguró que si se repiten ese tipo de hechos “vamos a clausurar las guarderías y bajadas de lanchas”, como una forma de impedirlos.

“No es responsabilidad del estado una fiesta clandestina, es de la otra parte, del que organiza y de quienes concurren y que ponen en riesgo a la sociedad. Ante ese hecho tiene que haber una sanción para quienes desprecian la salud y la vida de los otros”, declaró en otro tramo de la conferencia de prensa el mandatario, resaltando además que de esta crisis “solamente vamos a salir si hacemos caso a las recomendaciones, actuar con responsabilidad, caso contrario los números de contagios no van a bajar. El barbijo no es para la foto del Facebook o para que no nos escrachen en las redes sociales. Debemos mirar que está haciendo cada uno y no quedarse solo culpando al estado».

Ante la pregunta si van a ser necesarios permisos de circulación en virtud de esta nueva fase, Valdés informó que no son necesarios, aunque precisó que van a ser estrictos los controles en el cumplimiento de las restricciones anunciadas. “Si vemos que estas medidas no son suficientes deberemos tomar otras. Nadie quiere volver a fase 1, pretendemos que haya movilidad inteligente para achatar esta curva que está disparada en la ciudad Capital, y en menor medida en Paso de los Libres y Bella Vista”, consideró el gobernador.

En cuanto a la polémica que se suscitó por la tercerización de los análisis de laboratorios en la zona de retenes de ingresos a la provincia, Valdés mencionó que resolvió dar precisas instrucciones al ministerio de Salud para dar marcha atrás con esa medida y explicó los motivos: “Nosotros lo que estamos haciendo era el análisis de laboratorios que no dábamos abasto y por eso lo habíamos tercerizado, El problema es la provisión de los tests, en algunos casos veíamos que teníamos tests cobrados, pero no la provisión material en las zonas de fronteras o pasos” y aclaró que de ahora en más “ponemos los recursos que disponemos para que lo haga el estado”. “Hay que entender que, por día, para realizar PCR, hay que recorrer hasta 400 kilómetros a las ciudades más lejanas y lo vamos a suprimir con el uso de antígenos, para tener resultados inmediatos. Reivindico la potestad del Estado para tomar decisiones y corregir las que hagan falta”, añadió el gobernador.

Otra de las decisiones que tomó la Provincia y que informó en la oportunidad Valdés, es que las ciudades fronterizas, tengan libre circulación mediante la exhibición del DNI, lo que “nos va a aliviar la carga de hisopados y testeos y la cantidad de contagios responderá al compromiso y la responsabilidad social de cada persona que transita. Esta disposición es paliativa, ya que o podemos controlar todo el paso entre las fronteras debido al intenso movimiento y tráfico”.

Tras anunciar que en la ciudad Capital “tenemos circulación viral comunitaria”, debido a la disparada de casos, Valdés dijo en virtud de esa situación, “vamos a ubicar primeramente 10 puestos del Plan Detectar, en diferentes barrios de la ciudad, para encontrar casos al azar, a lo que luego se sumarán otros 10 puestos que estarán a cargo de la Provincia”.

Presencias

En la oportunidad, Valdés estuvo acompañado por los ministros de Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo; y de Salud Pública, Ricardo Cardozo; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial; y miembros del Comité de Crisis, Angelina Bobadilla y Silvana Grosso.