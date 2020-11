COVID-19: CONFERENCIA DE PRENSA

Uno de los coordinadores del Comité de Crisis, Fabián Plano, tomó contacto con los medios de comunicación esta mañana, en pos de puntualizar el trabajo pormenorizado que se realiza en el Hospital de Campaña Escuela Hogar, ante el aumento de casos de Covid-19 en la provincia. En este contexto, dio cuenta de la incorporación de más de 100 personas en el nosocomio, e instó a que se evite la viralización de audios y videos en este momento tan delicado.

La conferencia tuvo lugar en el Salón Verde de Casa de Gobierno, donde el profesional abordó distintos temas de interés ante la coyuntura sanitaria.

En este marco, Plano anunció inicialmente la incorporación de más 100 personas en el Hospital de Campaña; entre ellos enfermeros, médicos, administrativos, extraccionistas, camilleros y técnicos. “Esto se debe a que aumentó la cantidad de pacientes y debemos cubrir la asistencia a los mismos con mayores recursos de personal”, aseguró.

Viralizaciones y audios

Por otro lado, ante la viralización de audios y videos que circulan en las redes sociales. en alusión a la actividad en el mismo nosocomio, el profesional aclaró que “hemos tenido que lidiar con estas repercusiones desde el comienzo de la pandemia, y algunas críticas son constructivas, en algún punto”, pero en general “hay que hacerle entender a la sociedad que esto no es productivo”, consideró.

Call Center

Seguidamente, Fabián Plano informó sobre el funcionamiento del Call Center. “Contamos con varias líneas rotativas que funcionan físicamente en el Hospital de Campaña las 24 horas, de lunes a lunes, y que atienden cuestiones no solamente relacionadas al Coronavirus, sino también de la tercera edad, red de derivaciones, epidemiología y otros”, señalando que son “muchos los profesionales que atienden este servicio a la comunidad, quienes están plenamente capacitados. Hay estudiantes de medicina y técnicos para dar respuestas a las demandas”.

El profesional de la salud, aclaró que las personas que dicen que no se pueden comunicar “deben tener un poco de paciencia, la respuesta va a llegar, porque hay gente trabajando todo el tiempo y hemos cuadruplicado la cantidad de gente desde que se inició la pandemia”.

Otro aspecto que se encargó de explicar el mismo, tiene que ver con el hecho de “notar que mucha gente a veces busca el camino más sencillo, de llamar a un conocido y decir que no le atendieron” y en ese sentido, manifestó que “si bien entendemos la ansiedad de la gente, no es la forma, ya que en el sistema queda todo asentado cuando ingresa cada paciente al Hospital, la cama que se asigna, donde debe ser evaluado y otras cuestiones”.

Plano pidió a la comunidad ser ordenados y responsables y puso de relieve que en el caso de urgencias, se puede llamar al 911 o al 107. “Cuando se nota que un familiar respira mal o está muy enfermo, hay que manejarse llamando primeramente a los servicios de urgencia y en el caso de ser positivo, hasta es válido inclusive, llevar en su auto particular al familiar y acudir a la guardia del Hospital, que está preparada para atender urgencias”, manifestó con énfasis el facultativo.

Al continuar con sus palabras, el integrante del Comité de Crisis se refirió a la formación que se llevó adelante ante la actual pandemia. “Los que estamos en el Call Center, como es mi caso, hemos efectuados capacitaciones desde que empezó la pandemia y se ha instruido al personal para una mejor atención dependiendo de quien llama: puede ser un contacto positivo, puede ser uno estrecho o bien un aislado que está esperando su alta”.

“Las consultas son múltiples y variadas y la respuesta depende de cada una de ellas como se van dando. Si el Call Center del Hospital de Campaña habilita, es porque amerita y porque los síntomas del paciente pueden ser estudiados y posiblemente precise de internación. Los parámetros son claros y las respuestas también”, acotó Plano.

Consulta temprana

A su vez, el facultativo reflexionó en la necesidad de que “se entienda que cuando se le dice a un paciente que concurra al Hospital para el estudio y evaluación de su caso, lo haga sin vueltas”. “Mucha gente, que por otra parte está en libre albedrío, vemos que no lo hace o demora. Vemos en algunos casos que cuando llegan, ya lo hacen con síntomas avanzados. Es una realidad que la observamos incluso a diario, de mucha gente que no se quiere internar por diferentes motivos puntuales, familiares, creencias religiosas, dudas y demás. Y vemos que a los dos o tres días vuelven, cuando ya prácticamente no pueden respirar y ya hay que internarlos en grave estado en terapia intensiva”, puntualizó Plano.

Para el integrante del Comité de Crisis, es fundamental transmitir el mensaje a la sociedad en que las consultas deben ser tempranas, lo que conlleva a algo lógico, que a “una mayor cantidad de consultas en el Hospital van a tener que aguardar un poco más en ser atendidos. No es lo mismo atender a 100 que a 200 personas”.

A lo que agregó que cuando uno concurre al Hospital de Campaña, “debe dedicarle el tiempo que corresponde a su salud: no es ir y creer que en 30 o 15 minutos va a ser atendido. En el caso de una urgencia, si se lo trata con celeridad, caso contrario pedimos un poco de paciencia y que colaboren”.

Atención en otros hospitales

Asimismo, Plano señaló que el ministerio de Salud y el Comité de Crisis, han puesto en funcionamiento una apertura a consultas en otros lugares que van ser comunicados debidamente, como para que el Hospital de Campaña tenga apoyo de otros profesionales, mandando a los pacientes que son prácticamente para internar al Hospital o que son sumamente sospechosos de tener Covid-19.” Va a permitir descomprimir la atención y ayudar a evitar las largas esperas de la gente en la atención”, afirmó sobre este punto.

Confianza en el profesional

Luego, el mismo profesional fue claro y elocuente, y pidió a la población confiar y tener el convencimiento que en el Hospital de Campaña están las personas que más tiempo le dedican a la atención del Covid-19 y además, “ponerse también en la piel de los profesionales, que están trabajando por la salud de los correntinos sin cesar”.

“Por más que una persona tenga confianza en su médico de cabecera, debe acudir al Hospital de Campaña donde los profesionales están plenamente capacitados para atender a contagiados o sospechosos de haber contraído Covid-19. Incluso invitamos a los médicos de cabecera a conversar con nosotros, a que confíen en nosotros y nos deriven a sus pacientes”, expresó Plano, quién finalizó poniendo de relieve que desde el “principio de la pandemia hemos sido ordenados, contando con un preciso y claro plan de acción, que nos ha dado buenos resultados”.

Vocación del personal

Ante la circulación de versiones que ponen en foco la vocación de los trabajadores del Hospital de Campaña, Plano ratificó que el equipo tiene un alto compromiso para con sus labores. “El que trabaja ahí se arriesga a contagiarse y a su familia, si no tuviera vocación no lo haría”. Además de desmentir conflictos internos, el doctor declaró que la gente “habla sin saber” y que el compromiso del personal de salud es muy fuerte.

Traslado de casos sospechosos

Consultado sobre si se derivará a otros centros a casos sospechosos, se aclaró que desde el primer día se trabaja con sectores periféricos que “captan” sospechosos y los envían al Hospital de Campaña. “En caso de que no se lo pueda derivar por algún motivo, ese paciente quedará en un sector aislado hasta que se confirme su positividad”, informó Plano, agregando que hay constantes capacitaciones para poder tratar casos sospechosos. De esta manera se amortigua el trabajo del Hospital de Campaña.

Protocolos

“No hay un solo protocolo, hay muchos”, aclaró el profesional. Detalló que al ser un hospital monovalente (que trata una sola patología) tiene medidas específicas. “Durante el día ingresan por turnos los médicos, kinesiólogos, enfermeros, el personal de limpieza y muchos otros”.

Cuando un paciente se recupera es derivado a otro centro de salud, donde podrá tener un trato más cercano con los médicos y contacto con sus familiares, además de recuperarse totalmente de las secuelas del Covid, que la mayoría de los pacientes presentan.

El funcionario además detalló que dentro del nosocomio hay pacientes que “no están como para ir a la casa ni para ir a terapia intensiva”. Además, “se encuentran los pacientes graves, la mayor parte con respirador artificial, y hay personas que cursan la enfermedad en sus casas, quienes son la gran mayoría”.