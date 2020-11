CORRIENTES 2030

Se desarrollan esta semana los talleres participativos Corrientes 2030 sobre el eje Género con la disertación de la directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Julia Pomares, planteando la necesidad de acciones para una mayor inserción de la mujer en el ámbito laboral. “Es relevante la voluntad, como el diseño y la utilización de políticas públicas desarrolladas y sostenidas en el tiempo”, afirmó en este sentido, advirtiendo un estancamiento en la Argentina de esta brecha de desigualdad con respecto al varón.

Este martes se realizó el taller sobre Género del Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 para las regiones Capital y Noroeste, mediante videoconferencia y con la disertación inicial de Pomares, quien preside esta organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas. La disertante es Doctora en Ciencia Política (London School of Economics and Political Science); Magíster en Política Comparada y en Métodos de Investigación (London School of Economics and Political Science); y Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires). Dirigió el Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.

Esta semana continúan los talleres sobre este eje: este miércoles para Tierra Colorada y Centro Sur, culminando este jueves para Río Santa Lucía y Humedal. Ambas jornadas también con la intervención de Pomares.

Es así que este martes, luego de que la especialista realizó una introducción sobre la importancia de la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, representantes de sectores públicos y privados, como así también interesados particulares, aportaron diferentes ideas al respecto. La especialista elegida desde el equipo técnico Corrientes 2030, dejó así sus reflexiones sobre la desigualdad económica de género y puso de relieve que “es un tema importante para debatir y poner en agenda”.

En este contexto, remarcó que en Argentina “hace más de dos décadas la participación profesional de la mujer en el mercado laboral está estancada”, y tiene como significado la existencia de “una brecha entre varones y mujeres al ingresan en el mercado de trabajo”. Además, enfatizó en que “esa brecha es del 20% y no la logramos reducir”.

En este sentido, Pomares sostuvo: “Esta brecha tiene dos grandes características, la primera es que está vulnerando los derechos de las mujeres de poder tener igualdad en cómo trabajan y se desempeñan laboralmente”.

Con respecto a la segunda peculiaridad, la referente de CIPPEC destacó que “también tiene un impacto importante en lo económico, ya que Argentina se acerca al final de su bono demográfico en unos años, y necesitamos que cada vez haya más personas que trabajen más tiempo en el mercado laboral”.

“Necesitamos para eso que las mujeres trabajen, tengan una carrera y desarrollo laboral igual al que tienen los varones”, manifestó la licenciada y consideró que esto debe suceder “desde que las compañeras ingresan a sus labores como durante el tiempo en el que se van desenvolviendo profesionalmente”.

La profesional remarcó que las mujeres se encuentran sobre “escaleras pegajosas”, porque desde que empiezan a salir del mercado laboral temporalmente por tareas como la maternidad, tienen mayores responsabilidades que el hombre y esto provoca que “la participación femenina sea desigual”.

En este punto, continuó destacando que “una vez que salimos del mercado laboral siempre los reingresos son muchos más difíciles lo que implica diferencias en los salarios y en otras dimensiones centrales”. También, insistió en que esto debe estar en agenda central para desarrollar en la provincia y, acentuó que “se está poniendo en marcha, hay mucho por hacer”.

Para concluir, la directora Ejecutiva del CIPECC dijo: “Si no cambiamos estos indicadores la desigualdad de género va a continuar, y los números muestran que si esto sigue la brecha no se va a cerrar, por eso es relevante la voluntad, como el diseño y la implementación de políticas públicas desarrolladas y sostenidas en el tiempo”.