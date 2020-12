CONFERENCIA DE PRENSA EN EL PALACIO MUNICIPAL

Este jueves, el intendente informó que volverán a estar permitidas las reuniones sociales y familiares, que se reabrirán los eventos privados en salones, hasta las 3, y que los menores de 14 años también podrán realizar los deportes ya habilitados. Además, los talleres de arte, danza y cocina volverán a su actividad normal, con protocolos. “Corrientes Capital abrirá el turismo interno y también el interprovincial”, recalcó en ese marco.

Tras los anuncios dados el miércoles por el gobernador Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, respectivamente, el intendente capitalino oficializó este jueves nuevas medidas, marco en el cual instó a los vecinos a continuar desenvolviéndose responsablemente en torno a la pandemia del coronavirus, tanto en materia de distanciamiento social como de cumplimiento de las normas vigentes. Estas decisiones se ejecutan a partir de un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.

Es así que, en cuanto al rubro comercio, gastronomía y servicios, el intendente anunció que se permitirán eventos privados en salones, con un horario tope de finalización de hasta las 3 de la mañana, sin baile y respetando el debido distanciamiento, con protocolo de Covid-19. Esto se suma a lo que fuera dado a conocer el miércoles, que consistió en que los locales comerciales (esenciales y no esenciales) podrán abrir de 8 a 22; y que los bares, cafés y restaurantes (abiertos y cerrados) cuentan con la posibilidad de permanecer abiertos hasta las 3 de la mañana, con protocolos, al igual que los maxikioscos y almacenes de barrio.

CONTROLES

“Tanto en los bares y restaurantes como en las actividades deportivas y en los gimnasios, llevaremos un registro de declaración jurada de cada una de las personas que asistan a estos lugares. Su realización será obligatoria”, aseguró el intendente. “Estamos avanzando con registros. La declaración jurada no se hará más en formato papel, sino que se implementará a través de sistemas QR. Esto es trascendental, dado que nos permitirá realizar cruzamientos de datos y detectar situaciones importantes para el cuidado de los vecinos en este marco de pandemia”, graficó. “Estaremos controlando su correcto cumplimiento”, insistió al respecto.

“Hay un fuerte protocolo de seguimiento con especificación de las personas que estuvieron para hacer un eventual seguimiento en caso de que sea necesario”, sostuvo el titular del Ejecutivo municipal.

“Esto no solo va a seguir, sino que se va a intensificar. Está claro que tenemos que seguir cuidándonos todos, aún con las vacunas, las medidas, los cuidados, el distanciamiento, el uso de tapabocas, ya que son cuestiones que van a seguir”, explicó el intendente, médico de profesión. “El tema de la vacuna asegura que uno no se va a enfermar, pero no hay garantías de que no pueda contagiar a otras personas. Por lo tanto, estimamos que el tiempo de cuidados va a seguir por una buena cantidad de meses y no tenemos que perder esa perspectiva”, adujo.

DEPORTES

En este aspecto, Tassano afirmó que tanto para los deportes permitidos (fútbol 5, pádel, tenis, artes marciales, hipismo, natación, remo, actividades náuticas, golf, zumba, entrenamientos personales, parapente y aeromodelismo) como para los gimnasios, el horario de cierre máximo ahora será a la medianoche; y también aseguró que se habilitará la práctica deportiva a los menores de 14 años, siempre respetando los protocolos de salubridad y distanciamiento.

RECREACIÓN

Se podrán volver a realizar reuniones sociales y familiares, con un máximo de diez personas, manteniendo el distanciamiento y las medidas de higiene necesarias.

“Vamos a continuar los controles con nuestro equipos de inspección de las diferentes áreas y, obviamente, trabajando junto a la Policía provincial”, dijo Tassano, y luego destacó que “esta flexibilización en los horarios en el tema de la noche es para evitar las reuniones clandestinas”.

Además, se habilitarán los talleres de arte, danza y cocina, entre otros, que retornarán a su actividad normal, incorporando los protocolos sanitarios vigentes.

Acerca de las playas, la actividad continúa permitida, con protocolos y en el horario de 8 a 20.

TURISMO

En materia turística, el titular del Ejecutivo municipal manifestó que la ciudad de Corrientes abrirá el turismo interno como también el interprovincial para recibir visitantes. Acerca de los hoteles y alojamientos, tendrán actividad normal, respetando los protocolos.

CULTO Y CULTURA

En cuanto a las actividades de culto, se permitirá su realización de modo normal, respetando los protocolos de Covid-19. La capacidad de los lugares se basa en la disponibilidad del espacio, con una persona por cada 3 m2 como parámetro, siempre y cuando todos los presentes entren sentados.

Acerca de los cementerios y las salas de velatorias, la actividad será normal con protocolo Covid-19, tanto en el cementerio San Juan Bautista como en el San Isidro Labrador, donde el sistema a implementar será a través del otorgamiento de turnos.

OTROS RUBROS

Finalmente, se recordó que en los rubros de construcción, industria, profesionales independientes, la actividad seguirá normal, respetando el protocolo Covid-19.

“Las perspectivas con la vacunación y con el funcionamiento de los circuitos sanitarios son buenas”, recalcó el intendente, e hizo referencia al sistema de vacunación a implementar por el Gobierno provincial: “Nosotros, desde nuestro lugar, con los equipos sanitarios y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) vamos a volver a participar, así como ya lo hicimos con los testeos semanas atrás”, ratificó.

“Es difícil lograr un equilibrio entre las necesidades de la economía y el estado sanitario, por eso es importante recordar que Corrientes ha permitido aperturas que en otros puntos no se permitieron, y se logró una reactivación económica con esas medidas”, contrastó.

“En estos últimos 15 días en la ciudad Capital, con el número de casos positivos, la gente pudo palpar de cerca la presencia de la pandemia. Eso nos tiene que estimular a cuidarnos y a seguir con las medidas preventivas porque aún falta, pero falta menos que antes”, interpretó finalmente.